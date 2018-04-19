Москва, 19 апреля. Устроившие обстрел в сирийской Думе боевики были предупреждены о прибытии в город миссии ООН для подготовки работы экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью», — заявил Лавров в интервью РИА Новости.

Напомним, 18 апреля сотрудники группы по обеспечению безопасности ООН попали под обстрел в сирийском городе Дума. Из-за этого была отложена работа специалистов ОЗХО, которые прибыли в район, что собрать сведения о так называемом «инциденте в Думе», постановке химической атаки, которую западные страны использовали как повод для ракетного удара по Сирии в минувшие выходные.

Отметим, ранее стало известно, что сюжет-разоблачение о сирийском мальчике Хасане Диабе, участвовавшем в постановочном ролике «Белых касок» в роли «жертвы химической атаки», будет продемонстрирован на заседании Совбеза ООН. Об этом сообщил полпред РФ при организации Василий Небензя.