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СМИ узнали о неожиданном звонке Юлии Скрипаль в Россию
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    СМИ узнали о неожиданном звонке Юлии Скрипаль в Россию

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    СМИ узнали о неожиданном звонке Юлии Скрипаль в Россию

    Москва, 19 апреля. Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль, местопребывание которой в настоящее время скрывается британскими спецслужбами, неожиданно позвонила в подольский кинологический центр, чтобы поинтересоваться судьбой свой собаки.

    Речь идет о беспородном черном псе по кличке Нуар, который Юлия оставила кинологам на время своей поездки в Великобританию. Как сообщает издание «Московский комсомолец», срок оплаты за содержание собаки уже истек, однако после инцидента с отравлением Скрипалей неизвестное лицо внесло оплату для его продление.

    Напомним, что Юлия Скрипаль ранее прибыла в британский Солсбери на встречу с отцом Сергеем Скрипалем — фигурантом громкого шпионского скандала, который получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта оба были госпитализированы с диагнозом отравление. Британские власти, не дожидаясь результатов расследования, возложили ответственность на Россию. Однако, согласно последним данным, вещество, которым были отравлены Скрипали, называется BZ и состоит на вооружении британской и американской армий.

    Автор: Антон Соколов
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