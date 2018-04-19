СМИ узнали о неожиданном звонке Юлии Скрипаль в Россию

Москва, 19 апреля. Дочь экс-полковника ГРУ Юлия Скрипаль, местопребывание которой в настоящее время скрывается британскими спецслужбами, неожиданно позвонила в подольский кинологический центр, чтобы поинтересоваться судьбой свой собаки.

Речь идет о беспородном черном псе по кличке Нуар, который Юлия оставила кинологам на время своей поездки в Великобританию. Как сообщает издание «Московский комсомолец», срок оплаты за содержание собаки уже истек, однако после инцидента с отравлением Скрипалей неизвестное лицо внесло оплату для его продление.

Напомним, что Юлия Скрипаль ранее прибыла в британский Солсбери на встречу с отцом Сергеем Скрипалем — фигурантом громкого шпионского скандала, который получил убежище в Соединенном Королевстве. В начале марта оба были госпитализированы с диагнозом отравление. Британские власти, не дожидаясь результатов расследования, возложили ответственность на Россию. Однако, согласно последним данным, вещество, которым были отравлены Скрипали, называется BZ и состоит на вооружении британской и американской армий.