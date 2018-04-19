Столтенберг: «Дело Скрипаля» не подпадает под пятый пункт устава НАТО о коллективной обороне

Гаага, 19 апреля. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что инцидент с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском городе Солсбери не подпадает под действие пятого пункта устава альянса о коллективной обороне. Об этом генсек заявил в ходе своего выступления в Университетском колледже Лейдена в Гааге.

«НАТО должна ответить пропорционально и взвешенно. То, что произошло в Солсбери, было серьезно, но это не тот инцидент, не та атака, которая требует пятого пункта (устава НАТО – прим, ФАН). Мы не станем задействовать пятый пункт каждый раз, когда происходят серьезные инциденты», — сказал Столтенберг.

Напомним, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом в британском городе Солсбери. Позднее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что «ответственность за отравление Скрипаля, вероятнее всего, лежит на России». Москва опровергла обвинения британских властей, а также потребовала предоставить материалы расследования и образцы вещества, которым были отравлены Скрипали, однако Лондон отказывается предоставить материалы под различными предлогами.