Вице-президент FINA Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства

Москва, 19 апреля. Тамаш Дьярфаш, который является вице-президентом Международной федерации плавания(FINA), арестован по подозрению в организации заказанного убийства Яноша Феньо в 1998 году.

Тамаша Дьярфаша арестовали в Венгрии, сообщает www.insidethegames.biz со ссылкой на информационное агентство MTI.

Медиамагнат Янош Феньо был застрелен в своей машине в феврале 1998 года. Йозеф Рохач был исполнителем, за убийство Феньо его приговорили к пожизненному заключению. Однако кто заказал убить медимагната остается неизвестным.

В октябре прошлого дело было возобновлено. Следователи полагают, что Дьярфаш считал Феньо своим конкурентом. Дьярфаш основал и выпускал журнал FINA по водным видам спорта, а Феньо был владелец нескольких печатных изданий и телесети.