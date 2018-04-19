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Вице-президент FINA Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства
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    Вице-президент FINA Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства

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    Вице-президент FINA Дьярфаш арестован по подозрению в организации убийства

    Москва, 19 апреля. Тамаш Дьярфаш, который является вице-президентом Международной федерации плавания(FINA), арестован по подозрению в организации заказанного убийства Яноша Феньо в 1998 году.

    Тамаша Дьярфаша арестовали в Венгрии, сообщает www.insidethegames.biz со ссылкой на информационное агентство MTI.

    Медиамагнат Янош Феньо был застрелен в своей машине в феврале 1998 года. Йозеф Рохач был исполнителем, за убийство Феньо его приговорили к пожизненному заключению. Однако кто заказал убить медимагната остается неизвестным.

    В октябре прошлого дело было возобновлено. Следователи полагают, что Дьярфаш считал Феньо своим конкурентом. Дьярфаш основал и выпускал журнал FINA по водным видам спорта, а Феньо был владелец нескольких печатных изданий и телесети.

    Автор: Дарья Смолина
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