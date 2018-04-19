«Умный тактик»: Буш объяснил, почему США нельзя недооценивать Путина​​​​​​​​​​​​​​

Вашингтон, 19 апреля. Экс-президент США Джордж Буш-младший назвал российского лидера Владимира Путина умным тактиком, а также отметил его энергичность, передает американский телеканал Fox Business.

США не стоит недооценивать президента России Владимира Путина, считает Джордж Буш. Он отметил, что российский лидер всегда отстаивает интересы своей страны, несмотря на позицию Вашингтона.

«К большинству вопросов он подходит так: я собираюсь победить, а США проиграют. Поэтому я всегда полагал, что США важно быть крайне напористыми, имея дело с Путиным. Не воинственными, но напористыми», — утверждает он.

Буш также назвал Путина «умным тактиком» и энергичной личностью. Отметим, что российский лидер благодаря своей последовательной политике и личным качествам пользуется большой популярностью не только в РФ, но и за рубежом.