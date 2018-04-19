Снова в строю: в России воссоздали легендарный танк Т-35

Предлагаем вам ознакомиться с переводом статьи Кайла Мизоками Russian Museum Recreates WWII-Era «Land Battleship» («Российский музей воссоздает «сухопутный линкор» времен Второй мировой войны»), опубликованной в издании Popular Mechanics.

Для российского музея военной техники в Свердловской области была изготовлена копия тяжелейшего танка Второй мировой войны. Т-35, который весит больше, чем машина нового поколения, был собран металлургической компанией ОАО «Уралэлектромед».

В годы между первой и второй мировыми войнами Советский Союз активно наращивал военную мощь. Это в том числе включало в себя механизацию вооруженных сил. Создание тяжелых танков — самых тяжелых в мире– должно было послужить развитию советской промышленности, стимулированию к изучению машиностроения, а также укреплению Советской армии.

Т-35 был одним из этих танков. Почти десять метров в длину, больше трех метров в ширину и почти три с половиной в высоту, Т-35 мог развивать скорость до 14 км/ч по пересеченной местности и преодолевать расстояния до 150 км без дозаправки. Но что действительно выделяло Т-35 среди других танков, так это его вооружение. Этот тяжелый танк имел пять орудийных башен вместо одной в том числе одну противопехотную пушку калибра 76,2 мм, две 45-миллиметровые противотанковые пушки и шесть пулеметов ДП. 76,2-мм пушка и одна «сорокапятка» были направлены вперед, а вторая «сорокапятка» смотрела назад. Пулеметы могли вести огонь вперед, вправо и влево.

Т-35 был построен с учетом окопов Второй мировой войны и вражеских танков. Тяжелый танк мог возглавить атаку на подготовленные позиции противника, перекатываясь через окопы, уничтожая бункеры и пулеметные гнезда своей 76-мм пушкой и отбиваясь от атакующих танков противника 45-мм пушкой. Т-35 имел достаточно патронов для продолжительного сражения. Боекомплект составлял по 96 снарядов калибра 76 миллиметров, около 180 45-миллиметровых противотанковых снарядов и 10 000 патронов для пулемета. Некоторые танки были оснащены огнеметами.

Но у Т-35 были и серьезные недостатки. Несмотря на отличное вооружение, его система управления оставляла желать лучшего: танк механически ненадежен, а двигатель и трансмиссия склонны к поломкам.

Т-35, вероятно, был самым, что ни на есть тяжелым танком, включая все его недостатки. Он был слишком медленным из-за массы и тяжеловесным, потому что нес слишком много оружия.. Его арсенал бил все рекорды. Но какой именно смысл был иметь противотанковую пушку, направленную назад? И зачем ему шесть пулеметов? Все это добавляло вес и требовало увеличить число членов экипажа, чтобы была возможность всем этим управлять.

В период между 1932 и 1939 годами на Харьковском локомотивном заводе был построен 61 танк Т-35А — усовершенствованная модель Т-35. Воссозданный недавно танк имеет более бронебойные 45-мм пушки, как у модели Т-35А.

Любопытно, ни в одном репортаже не было показано, что эти башни вращаются. Поэтому, вероятно, они закреплены на месте. Спустя 80 лет после того, как эти танки впервые сошли с конвейера, строительство и обслуживание пяти различных башен по-прежнему остается сложной задачей.