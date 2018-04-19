Стало известно, где перед стартом ЧМ Россия сыграет контрольный матч с Турцией

Москва, 19 апреля. Российский футбольный союз (РФС) выбрал стадион, на котором в преддверии старта чемпионата мира по футболу состоится товарищеский матч сборных России и Турции.

Игра пройдет 5 июня на домашнем стадионе московского ЦСКА «Вэб Арене». Точное время начала поединка, а также информация о билетах будут сообщены позднее, рассказали в пресс-службе РФС.

Отметим, первоначально планировалось, что игра пройдет на новом стадионе московского «Динамо».

Напомним, Россия впервые в истории является страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Поединки 21-го мирового первенства пройдут в 11 городах РФ в период с 14 июня по 15 июля. Сборная Турции не смогла пройти квалификационный раунд мундиаля.