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Стало известно, где перед стартом ЧМ Россия сыграет контрольный матч с Турцией
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    Стало известно, где перед стартом ЧМ Россия сыграет контрольный матч с Турцией

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    Стало известно, где перед стартом ЧМ Россия сыграет контрольный матч с Турцией

    Москва, 19 апреля. Российский футбольный союз (РФС) выбрал стадион, на котором в преддверии старта чемпионата мира по футболу состоится товарищеский матч сборных России и Турции.

    Игра пройдет 5 июня на домашнем стадионе московского ЦСКА «Вэб Арене». Точное время начала поединка, а также информация о билетах будут сообщены позднее, рассказали в пресс-службе РФС.

    Отметим, первоначально планировалось, что игра пройдет на новом стадионе московского «Динамо».

    Напомним, Россия впервые в истории является страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Поединки 21-го мирового первенства пройдут в 11 городах РФ в период с 14 июня по 15 июля. Сборная Турции не смогла пройти квалификационный раунд мундиаля. 

    Автор: Федор Веснин
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