Facebook займется разработкой собственных микропроцессоров

Вашингтон, 19 апреля. Американская компания Facebook в скором времени может заняться разработкой собственных микропроцессоров. Об этом сообщили американские СМИ, приводя в качестве доказательства объявление Facebook о поиске специалистов по «железу».

Речь идет о разработке и производстве интегральных схем ASIC и вентильных программируемых матриц (FPGA). Предполагается, что глава компании Марк Цукерберг хочет создать собственный процессор, который будет оптимально заточен под нужды социальной сети, а именно: под обработку больших объемов данных, обеспечение работы специальных серверов и другие специфические задачи.

Таким образом, Facebook может одновременно решить две задачи: оптимизировать работу соцсети и избавиться от необходимости покупать процессоры у сторонних фирм, вроде Intel или Qualcomm.

Как пишет агентство Bloomberg, аналогичное решение в свое время приняли компании Google и Apple. Кроме того, издание полагает, что в будущем процессоры Facebook будут интегрированы с другими устройствами, производимыми компанией, такими как шлем виртуальной реальности Oculus.