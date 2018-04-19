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Facebook займется разработкой собственных микропроцессоров
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    Facebook займется разработкой собственных микропроцессоров

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    Facebook займется разработкой собственных микропроцессоров

    Вашингтон, 19 апреля. Американская компания Facebook в скором времени может заняться разработкой собственных микропроцессоров. Об этом сообщили американские СМИ, приводя в качестве доказательства объявление Facebook о поиске специалистов по «железу».

    Речь идет о разработке и производстве интегральных схем ASIC и вентильных программируемых матриц (FPGA). Предполагается, что глава компании Марк Цукерберг хочет создать собственный процессор, который будет оптимально заточен под нужды социальной сети, а именно: под обработку больших объемов данных, обеспечение работы специальных серверов и другие специфические задачи.

    Таким образом, Facebook может одновременно решить две задачи: оптимизировать работу соцсети и избавиться от необходимости покупать процессоры у сторонних фирм, вроде Intel или Qualcomm.

    Как пишет агентство Bloomberg, аналогичное решение в свое время приняли компании Google  и Apple. Кроме того, издание полагает, что в будущем процессоры Facebook будут интегрированы с другими устройствами, производимыми компанией, такими как шлем виртуальной реальности Oculus.

    Автор: Антон Соколов
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