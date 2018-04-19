Кроссоверы Renault подорожали в России на 30-80 тысяч рублей

Москва, 19 апреля. Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг цен на новые автомобили в России. Эксперты зафиксировали подорожание кроссоверов марки Renault, произведенных в 2018 году.

Стоимость автомобиля зависит от модели, но эксперты отметили, что повышение цен составило от 30 до 80 тысяч рублей.

На 80 тысяч рублей возросла стоимость на автомобиль Renault Koleos. На данный момент цена машины составляет от 1,83 миллиона до 2,3 миллиона рублей. Стоимость Renault Kaptur увеличилась на 40 тысяч рублей, так купить машину такой модели можно от 934000 рублей за базовую комплектацию Life составит до 1,1 миллиона рублей за топовую комплектацию Extreme. Желающим же приобрести Renault Duster(в зависимости от комплектации) придется потратить на 30-40 тысяч больше.