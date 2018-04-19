Сирия: боевики ИГ трижды за сутки атаковали позиции САА в районе Пальмиры

Дамаск, 19 апреля. За минувшие стуки боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) трижды атаковали позиции Вооруженных сил Сирии в районе Пальмиры. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar.

Террористы осуществили три крупных атаки на позиции сирийских правительственных сил в районе Пальмиры на востоке провинции Хомс. Сирийским войскам удалось отбить все атаки террористов, однако силовики понесли незначительные потери.

По данным источников, террористы атаковали позиции САА в трех точках между Пальмирой и насосной станцией Т-3, а также вдоль дороги, которая ведет в город Абу-Кемаль. Стоит отметить, что это первая вылазка террористов ИГ в районе Пальмиры за последние два месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.