За последние дни мирные жители Донбасса не раз оказывались под прицельным огнем ВСУ. Так несколько дней назад был расстрелян автобус, перевозивший рабочую смену Донецкой фильтровальной станции. Не успели люди отойти от этой шокирующей новости, как киевские силовики снова открыли огонь по мирным жителям. На этот раз ранения получили три человека, пересекавшие линию разграничения на КПВВ «Марьинка».

Сначала все шло согласно установленному порядку, в соответствии с продиктованными войной правилами: люди прошли контроль, миновали украинский блокпост и стали ждать автобус. Пока дожидались — услышали выстрелы, но даже представить себе не могли, что неизвестный стрелок целится прямо в них.

«Украинский «ноль» прошли, вошли в «серую» зону, где забирает автобус на Донецк. Там мы стояли, ждали этот автобус, и там нас обстреляли. Людей было много, очень много. И пока ждали, когда до нас дойдет очередь, нас обстреляли. Сумка у меня прострелена, вторая тоже», — рассказывает пострадавшая Галина Кравченко.

У женщины врачи диагностировали открытый огнестрельный перелом левого бедра, а также обнаружили в теле пулю.

Заместитель директора республиканского травматологического центра Донецка, заведующий хирургическим отделением Вадим Оноприенко сообщил, что, несмотря на тяжесть ранения, жизни пострадавшей уже ничего не угрожает.

«Диагноз у Кравченко — открытый огнестрельный перелом левого бедра, инородное тело металлической плотности, ориентировочно — пуля. У больной оскольчатый перелом бедра, имеет место потеря крови, но состояние стабильное, делается все возможное. Есть все медикаменты, все лекарства», — рассказал Оноприенко.

Что побудило киевских силовиков открыть огонь, пострадавшие жители Донбасса даже не представляют, ведь ничто не предвещало беды. Сотни людей ежедневно пересекают линию разграничения. Получается, каждый из них может оказаться под прицелом.

«Мы даже не думали, что нас обстреляют! Стояли, ждали автобус — очередь, людей много. Ни боя не было, ничего, — вспоминает страшные события еще один пострадавший Рамиз Алиев. — Мы вышли к автобусу, чтобы ехать в Донецк, и тут обстрел. Я и женщина, которая стояла рядом, ранены — все, больше ничего не помню. Ничего, только свист».

По последним данным огонь по КПВВ «Марьинка», где были ранены люди, открыл снайпер, из чего следует, что стрельба велась намеренно, прицельно по мирным жителям. Стремились убить их, или только ранить — неизвестно. Но сомнений в том, что это делалось намерено, нет. Судя по всему, украинские силовики в очередной раз прибегает к провокациям, чтобы в дальнейшем попытаться выступить с обвинениями в адрес ДНР.

Однако скрыть, кто виновен в обстреле мирных граждан, у украинских властей не получилось. Буквально сразу же после происшедшего люди начали пересказывать, что видели — из уст в уста. На вопрос, что произошло, мужчина из очереди без колебаний отвечает: украинцы стреляли по мирным. В том, что это были именно ВСУ, сомнений ни у кого нет, ведь за четыре года войны киевские силовики неоднократно устраивали подобные провокационные обстрелы.