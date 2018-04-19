Порошенко запустил систему «противодействия антиукраинскому вещанию» в Донбассе

Киев, 19 апреля. Президент Украины принял участие в церемонии запуска системы, которая будет блокировать аналоговые и цифровые сигналы телекомпаний, осуществляющих вещание с территории ДНР и ЛНР.

На заседании военного кабинета Совета национальной безопасности и обороны Украины, которое транслировали украинские телеканалы, один из генералов доложил президенту Петру Порошенко, что система будет блокировать телевизионный сигнал, который транслируют ДНР и ЛНР. Он также добавил, что данная система «будет блокировать более 40 телеканалов российского вещания» на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

«Разрешаю включение системы», — сказал Порошенко, после чего состоялся ее запуск.

Позднее пресс-служба СНБО сообщила, что аналогичная система будет действовать в других регионах Украины, которые граничат с Россией, что «позволит полностью блокировать вещание российских телеканалов на украинско-российской границе».