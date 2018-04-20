Сирия, 20 апреля. Армия САР отбила два нападения остатков бандгрупп ИГ1 в пустынной местности на западе Дейр-эз-Зора. В районах провинций Идлиб и Алеппо фиксируются ожесточенные бои между «Ан-Нусрой»*** и «Джебхат Тахрир Сурией». Курды и коалиция США значительно укрепили оборону за Евфратом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ранили и ликвидировали нескольких членов «Тахрир аш-Шам» в ходе ответного обстрела их позиций на севере Латакии; подверглись серии обстрелов боевиков в окрестностях Алеппо.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 пытается скоординировать усилия с ССА**, дабы сохранить позиции на юге Дамаска; провело два безуспешных нападения на САА в пустынной местности на западе провинции Дейр-эз-Зор.

«Ахрар аш-Шам»: захватила ряд населенных пунктов к западу от Алеппо в ходе боев с «Тахрир аш-Шам»; планирует атаки на опорные пункты «Нусры» в центральной части Идлиба

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»):1 продолжает тяжелые бои с ИГ на юго-западной окраине САР; убила одного солдата войск САР, но понесла более значительные потери сама на окраине Даръа; пытается отбить у «Джебхат Тахрир Сурии» город на юге от Идлиба.

Курды: вместе с коалицией США значительно увеличили свое военное присутствие у линии разграничения с САА к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Провинция Дамаск

Главари «Исламского государства» сформировали дежурные бандгруппы, состоящие из нескольких десятков боевиков, на южной окраине Дамаска, передают военные источники информагентства Damascus Now. Также были установлены факты взаимодействия полевых командиров ИГИЛ и Сирийской свободной армии (ССА), при этом боевики ведут поиск вариантов эвакуации из района боевых действий главарей формирований. Между тем террористы ИГ продолжают наращивать фортификацию в районах Аль-Хаджар Аль-Асвад, Ярмук и Аль-Кадам, в том числе блокируя дороги путем отсыпки земляных валов, в преддверии масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Латакия

Перестрелки между отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» и подразделениями правительственных войск САР в горных районах на севере Латакии по-прежнему не утихают. По информации новостного Twitter-канала (@SyriaWar2), боевики вновь первыми открыли огонь по расположениям САА, выпустив несколько крупнокалиберных мин. Отмечается, что никто из сирийских солдат не пострадал. Позже военнослужащие начали ответные обстрелы из артиллерии и РСЗО. В результате были ликвидированы и ранены несколько членов «Джебхат ан-Нусры». Точные сведения о потерях в рядах террористической организации в настоящий момент устанавливаются.

Провинция Алеппо

Боевикам исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия» удалось заметно преуспеть в рамках противостояния своим бывшим союзникам из коалиции «Тахрир аш-Шам» в западной части провинции Алеппо. Так, согласно сведениям канала в сети Twitter (@FSAPlatform), под их контроль перешли населенные пункты Такад, Урум Аль-Кубра, Басратун и Аджиль. Отмечается, что полевые командиры «Нур ад-Дин аз-Зенки» в данный момент готовятся продолжить наступление на позиции «Ан-Нусры» в этом районе.

По данным Aleppo Media Center, боевики, базирующиеся в окрестностях Алеппо, в том числе протурецкие отряды к северу от города, провели пять обстрелов опорных пунктов сирийской армии и близлежащих жилых кварталов, преимущественно из пулеметов и минометов. В рядах войск САР обошлось без потерь, никто из мирных жителей, согласно предварительным данным, также не пострадал. Сами исламисты, в свою очередь, понесли значительный урон в ходе ответных ударов артиллерии САА.

Провинция Дейр-эз-Зор

В район нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, расположенного на подконтрольных курдским Демократическим силам Сирии (SDF)**** территориях к востоку от Евфрата, прибыло до 100 военнослужащих коалиционных сил, возглавляемых Соединенными Штатами, передают военные источники издания Al Manar News. Также в этот район недалеко от линии разграничения с САА были переброшены дополнительные отряды курдских радикалов, танки, БМП, пулеметы, военные пикапы Hummer, а также другое вооружение и техника.

В одном из пустынных районов в западной части провинции Дейр-эз-Зор патруль сирийской армии оказался атакован остатками бандгрупп ИГИЛ. По данным Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), войска САР смогли дать отпор террористам, ликвидировав значительную часть из них. Отмечается, что позже нападение сил ИГ в этом регион повторилось, но в короткий срок также было отражено уже при поддержке танков и артиллерии.

Провинция Даръа

Зона боевых действий, которые развернулись на западе от Даръа между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства», продолжает расширяться, передает местный канал в Twitter (@Daraanow). Самые ожесточенные бои, в ходе которых обе стороны несут потери в живой силе, по-прежнему фиксируются вблизи городов Хейт и Аш-Шейх Саад.

На окраине Даръа под обстрелом боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» погиб один военнослужащий правительственных войск САР, передает на странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Перестрелки инициировали джихадисты, открыв огонь по расположениям САА из пулеметов, однако сами понесли значительно более серьезный урон, потеряв нескольких боевиков ранеными и уничтоженными.

Провинция Идлиб

В центральной части провинции Идлиб полевые командиры «Джебхат Тахрир Сурии» планируют атаковать позиции «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Мааян и Ахсим. Для этого к близлежащему населенному пункту Феранкайя были передислоцированы штурмовые группы исламистов, сообщает агентство Muraselon. С целью отразить готовящуюся атаку главари «Тахрир аш-Шам» передислоцировали к Мааяну еще несколько десятков боевиков. Между тем столкновения между террористическими коалициями также разворачиваются в южной части региона. Недавно отрядам «Ахрар аш-Шам» удалось восстановить контроль над городом Тармала, однако спустя некоторое время столкновения между исламистами в его окрестностях возобновились.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)