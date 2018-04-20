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Сирия новости 20 апреля 07.00: САА отбила атаки ИГ в пустыне Дейр-эз-Зора, бои исламистов в Алеппо и Идлибе
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    Сирия новости 20 апреля 07.00: САА отбила атаки ИГ в пустыне Дейр-эз-Зора, бои исламистов в Алеппо и Идлибе

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    Боевики

    Сирия, 20 апреля. Армия САР отбила два нападения остатков бандгрупп ИГ1 в пустынной местности на западе Дейр-эз-Зора. В районах провинций Идлиб и Алеппо фиксируются ожесточенные бои между «Ан-Нусрой»*** и «Джебхат Тахрир Сурией». Курды и коалиция США значительно укрепили оборону за Евфратом, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ранили и ликвидировали нескольких членов «Тахрир  аш-Шам» в ходе ответного обстрела их позиций на севере Латакии; подверглись серии обстрелов боевиков в окрестностях Алеппо.

    «Исламское государство»1 (ИГИЛ):1 пытается скоординировать усилия с ССА**, дабы сохранить позиции на юге Дамаска; провело два безуспешных нападения на САА в пустынной местности на западе провинции Дейр-эз-Зор.

    «Ахрар аш-Шам»: захватила ряд населенных пунктов к западу от Алеппо в ходе боев с «Тахрир аш-Шам»; планирует атаки на опорные пункты «Нусры» в центральной части Идлиба

    «Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»):1 продолжает тяжелые бои с ИГ на юго-западной окраине САР; убила одного солдата войск САР, но понесла более значительные потери сама на окраине Даръа; пытается отбить у «Джебхат Тахрир Сурии» город на юге от Идлиба.

    Курды: вместе с коалицией США значительно увеличили свое военное присутствие у линии разграничения с САА к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Главари «Исламского государства» сформировали дежурные бандгруппы, состоящие из нескольких десятков боевиков, на южной окраине Дамаска, передают военные источники информагентства Damascus Now. Также были установлены факты взаимодействия полевых командиров ИГИЛ и Сирийской свободной армии (ССА), при этом боевики ведут поиск вариантов эвакуации из района боевых действий главарей формирований. Между тем террористы ИГ продолжают наращивать фортификацию в районах Аль-Хаджар Аль-Асвад, Ярмук и Аль-Кадам, в том числе блокируя дороги путем отсыпки земляных валов, в преддверии масштабной освободительной операции Сирийской арабской армии (САА).

    Провинция Латакия

    Карта военных действий — Латакия

    Перестрелки между отрядами «Хайят Тахрир аш-Шам» и подразделениями правительственных войск САР в горных районах на севере Латакии по-прежнему не утихают. По информации новостного Twitter-канала (@SyriaWar2), боевики вновь первыми открыли огонь по расположениям САА, выпустив несколько крупнокалиберных мин. Отмечается, что никто из сирийских солдат не пострадал. Позже военнослужащие начали ответные обстрелы из артиллерии и РСЗО. В результате были ликвидированы и ранены несколько членов «Джебхат ан-Нусры». Точные сведения о потерях в рядах террористической организации в настоящий момент устанавливаются.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Боевикам исламистского альянса «Джебхат Тахрир Сурия» удалось заметно преуспеть в рамках противостояния своим бывшим союзникам из коалиции «Тахрир аш-Шам» в западной части провинции Алеппо. Так, согласно сведениям канала в сети Twitter (@FSAPlatform), под их контроль перешли населенные пункты Такад, Урум Аль-Кубра, Басратун и Аджиль. Отмечается, что полевые командиры «Нур ад-Дин аз-Зенки» в данный момент готовятся продолжить наступление на позиции «Ан-Нусры» в этом районе.

     По данным Aleppo Media Center, боевики, базирующиеся в окрестностях Алеппо, в том числе протурецкие отряды к северу от города, провели пять обстрелов опорных пунктов сирийской армии и близлежащих жилых кварталов, преимущественно из пулеметов и минометов. В рядах войск САР обошлось без потерь, никто из мирных жителей, согласно предварительным данным, также не пострадал. Сами исламисты, в свою очередь, понесли значительный урон в ходе ответных ударов артиллерии САА.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    В район нефтеперерабатывающего завода Эль-Исба, расположенного на подконтрольных курдским Демократическим силам Сирии (SDF)**** территориях к востоку от Евфрата, прибыло до 100 военнослужащих коалиционных сил, возглавляемых Соединенными Штатами, передают военные источники издания Al Manar News. Также в этот район недалеко от линии разграничения с САА были переброшены дополнительные отряды курдских радикалов, танки, БМП, пулеметы, военные пикапы Hummer, а также другое вооружение и техника.

    В одном из пустынных районов в западной части провинции Дейр-эз-Зор патруль сирийской армии оказался атакован остатками бандгрупп ИГИЛ. По данным Twitter-канала (@Syria_Hezb_Iran), войска САР смогли дать отпор террористам, ликвидировав значительную часть из них. Отмечается, что позже нападение сил ИГ в этом регион повторилось, но в короткий срок также было отражено уже при поддержке танков и артиллерии.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Зона боевых действий, которые развернулись на западе от Даръа между террористами «Джебхат Фатх аш-Шам» и «Исламского государства», продолжает расширяться, передает местный канал в Twitter (@Daraanow). Самые ожесточенные бои, в ходе которых обе стороны несут потери в живой силе, по-прежнему фиксируются вблизи городов Хейт и Аш-Шейх Саад.

    На окраине Даръа под обстрелом боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» погиб один военнослужащий правительственных войск САР, передает на странице в Twitter (@sayed_ridha) военный источник. Перестрелки инициировали джихадисты, открыв огонь по расположениям САА из пулеметов, однако сами понесли значительно более серьезный урон, потеряв нескольких боевиков ранеными и уничтоженными.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — Идлиб

    В центральной части провинции Идлиб полевые командиры «Джебхат Тахрир Сурии» планируют атаковать позиции «Джебхат ан-Нусры» в районах поселений Мааян и Ахсим. Для этого к близлежащему населенному пункту Феранкайя были передислоцированы штурмовые группы исламистов, сообщает агентство Muraselon. С целью отразить готовящуюся атаку главари «Тахрир аш-Шам» передислоцировали к Мааяну еще несколько десятков боевиков. Между тем столкновения между террористическими коалициями также разворачиваются в южной части региона. Недавно отрядам «Ахрар аш-Шам» удалось восстановить контроль над городом Тармала, однако спустя некоторое время столкновения между исламистами в его окрестностях возобновились.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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