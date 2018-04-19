Банк «Открытие» объяснил причину двойных списаний с карт пользователей

Москва, 19 апреля. Некоторые держатели карт банка «Открытие» в четверг столкнулись с проблемой двойного списания средств при оплате. В пресс-службе финансовой организации эту информацию подтвердили и объяснили технической ошибкой.

«Один из банков-участников платежной системы MasterCard допустил техническую ошибку и произвел повторные списания по картам клиентов других банков. Двойные списания произошли у держателей карт разных кредитных организаций», — отметили в «Открытии».

В то же время представитель пресс-службы банка подчеркнул, что среди клиентов «Открытия» объем операций, при которых произошло двойное списание, оказался небольшим, однако данная проблема наблюдалась и у других банков.

Как сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией, речь идет о технических неполадках в банке «Зенит», которые произошли еще 16 апреля.