МИД РФ одернул развившего «бурную публичную активность» Волкера 

Москва, 19 апреля. Россия считает конфронтационными заявления спецпредставителя американского Госдепартамента по Украине Курта Волкера о роли РФ в урегулировании украинского кризиса, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Курт Волкер в интервью газете La Stampa призвал Европу усиливать санкции в отношении России. В МИД РФ считают, что его деятельность не согласуется с работой дипломата.

«Мы обратили внимание на бурную публичную активность американского посла Волкера. Если мы правильно понимаем, ему руководством США было специально поручено заниматься урегулированием кризиса на юго-востоке Украины», — сказала Мария Захарова.

Она подчеркнула, что вместо прямых обязанностей Курт Волкер решил заняться «широкой просветительской деятельностью», которая выходит за рамки его работы по Украине. Захарова добавила, что путешествуя по разным странам Волкер «делает весьма конфронтационные заявления».

Представитель ведомства подчеркнула, что спецпредставитель Госдепа США дает советы, какую политику вести в отношении России. Подобная «дипломатия» не вяжется с функциями посредника в урегулировании украинского кризиса.

Кроме того, активность Волкера не может не повлиять на эффективность консультаций с его российским коллегой Владиславом Сурковым. Захарова призвала американского дипломата ответственно подходить к выполнению возложенных на него задач.