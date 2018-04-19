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Глава Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с африканским городом Массауа
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    Глава Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с африканским городом Массауа

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    Глава Севастополя подписал соглашение о сотрудничестве с африканским городом Массауа

    Ялта, 19 апреля. В четверг в рамках Ялтинского международного экономического форума было подписано соглашение о сотрудничестве между Севастополем и африканским городом Массауа в Эритреи.

    Подписи под документом поставили губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников и посол Эритреи в РФ Петрос Цеггай. Отметим, соглашение было подписано в канун 25-летия со дня установления дипломатических отношений между РФ и государством на побережье Красного моря.

    Глава Севастополя назвал заключение соглашения важным шагом к развитию побратимских отношений крупнейшего города Крыма с городами разных стран мира. Посол Эритреи в свою очередь выразил надежду, что в сотрудничестве с Севастополем Массауа сможет вернуть себе статус развитого порта и «жемчужины» Красного моря. 

    Напомним, Ялтинский международный экономический форум в этом году проходит с 19 по 21 апреля. Обширную делегацию в Крым направила Сирия.

    Автор: Федор Веснин
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