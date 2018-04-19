На Украине удерживают экипаж российского судна «Норд» как пленников — адвокат

Симферополь, 19 апреля. На Украине удерживают семерых членов экипажа российского рыболовецкого судна «Норд», арестованного 30 марта, как пленников и политических заложников, заявил адвокат Александр Руденко.

Украинские пограничники 19 апреля сняли с рейса в Минск семерых российских моряков при попытке покинуть страну, при этом ранее они разрешили выехать двум членам экипажа «Норд». По словам правозащитника Александра Руденко, морякам не разрешают покинуть Украину, их держат как пленников.

«Они не имеют никаких юридических оснований, которые запрещают им покидать территорию Украины. Но в разрез всем правовым нормам их как пленников держат и не дают возможность вернуться домой», — сказал адвокат, пишет РИА Новости.

Напомним, что капитану судна Владимиру Горбенко инкриминируют нарушение въезда в Крым с целью причинения вреда интересам Украины. Он также подозревается в незаконной ловле рыбы. Ранее сенатор Валентина Матвиенко заявила о необходимости скорейшего возвращения российских моряков.