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Петербург возобновил прямое авиасообщение с Сеулом
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    Петербург возобновил прямое авиасообщение с Сеулом

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    Петербург возобновил прямое авиасообщение с Сеулом

    Санкт-Петербург, 19 апреля. Авиакомпания Korean Airа возобновит регулярные прямые рейсы между Петербургом и Сеулом. Об этом сообщает пресс-служба «Пулково».  

    Авиакомпания запустит рейсы по направления Санкт-Петербург – Сеул с 19 апреля. Полеты по данному маршруту завершатся 25 октября.

    Как стало известно, в течение летнего сезона число рейсов будет варьироваться от трех до пяти в неделю. Так, с 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября лайнеры будут летать три раза в неделю. Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября количество рейсов увеличится до пяти в неделю, в этот период добавятся рейсы по пятницам и субботам.

    Автор: Дарья Смолина
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