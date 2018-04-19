Петербург возобновил прямое авиасообщение с Сеулом

Санкт-Петербург, 19 апреля. Авиакомпания Korean Airа возобновит регулярные прямые рейсы между Петербургом и Сеулом. Об этом сообщает пресс-служба «Пулково».

Авиакомпания запустит рейсы по направления Санкт-Петербург – Сеул с 19 апреля. Полеты по данному маршруту завершатся 25 октября.

Как стало известно, в течение летнего сезона число рейсов будет варьироваться от трех до пяти в неделю. Так, с 19 апреля по 29 мая, а также с 1 октября по 25 октября лайнеры будут летать три раза в неделю. Полеты будут осуществляться по вторникам, четвергам и воскресеньям. С 31 мая по 30 сентября количество рейсов увеличится до пяти в неделю, в этот период добавятся рейсы по пятницам и субботам.