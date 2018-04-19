19 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирийской Думе обнаружены дымовые шашки из Солсбери

В Сирийской Думе обнаружен хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери

При освобождении сирийского города Дума были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери. Об этом сегодня сообщает МИД России.

«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств», — подчеркнула Захарова.

Напомним, Вашингтон, Лондон и Париж утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для изготовления химоружия, хотя сирийское правительство три года назад уничтожило все запасы химического оружия и больше его не производит.