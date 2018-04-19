19 апреля | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | В Сирийской Думе обнаружены дымовые шашки из Солсбери

В Сирийской Думе обнаружен хлор из Германии и дымовые шашки из Солсбери
При освобождении сирийского города Дума были найдены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки, произведенные в британском Солсбери. Об этом сегодня сообщает МИД России.
«Этот факт даже сложно каким-то образом комментировать, настолько он устрашающий и подрывающий веру в человечность отдельных государств», — подчеркнула Захарова.
Напомним, Вашингтон, Лондон и Париж утром 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для изготовления химоружия, хотя сирийское правительство три года назад уничтожило все запасы химического оружия и больше его не производит.
Два члена экипажа судна «Норд» обманом покинули Украину
Два члена экипажазадержанного украинскими пограничниками российского судна «Норд» сегодня смогли выехать в Белоруссию. Об этом сообщил помощник председателя главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян на странице в социальной сети Facebook. Он также заявил, что россияне якобы покинули страну незаконно. Ранее стало известно, что семерым членам экипажа в выезде было отказано.Однако два члена экипажа «Норда» сегодня около шести часов утра выехали с Украины в Белоруссию.
Мигель Диас-Канель стал новым лидером Кубы
Эпоха Кастро закончилась. Мигель Диас-Канель утвержден Национальным собранием народной власти Кубы в должности главы Государственного совета и стал новым лидером страны. По кубинскому законодательству, глава Госсовета избирается из кандидатур, предложенных специальной парламентской комиссией на тайном голосовании всех депутатов. Ранее 58-летний Диас-Канель занимал должность первого заместителя председателя Государственного совета.
Снегопады обрушатся на центральный регион России
Синоптики Гидрометцентра предупреждают об усилении ветра, дождях и снегопадах. Причиной непогоды станет перемещение скандинавского циклона в Центральный федеральный округ. С 21 по 22 апреля ухудшение погоды ожидается в Тверской, Костромской, Ярославской, Московской, Владимирской, Рязанской, Ивановской областях. Порывы ветра могут достигать 22 метров в секунду, а толщина снежного покрова составит 15 см. Столбики термометра опустятся до отрицательных значений. В частности, днем в центральном регионе температура воздуха составит пять градусов ниже нуля.