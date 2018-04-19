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Украсть у врага на войне — это геройство: в Госдуме объяснили смысл закона о контрсанкциях
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    Украсть у врага на войне — это геройство: в Госдуме объяснили смысл закона о контрсанкциях

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    Депутат Федоров: С американской интеллектуальной собственностью поступим по законам военного времени

    Инициатор законопроекта о контрсанкциях, комментируя эмбарго США на распространение в России препаратов против гепатита C, считает, что «украсть технологию и спасти миллионы российских граждан — это подвиг в период санкций»

    Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров заявил, что в новом законопроекте будет разрешено в определенных обстоятельствах нарушать патентное право по линии США в России.

    «Если мы примем закон в нынешней редакции, нашим фармацевтическим компаниям можно будет использовать американские технологии, в том числе и препараты против гепатита C, без согласия патентодержателей на период санкций», — говорит Федоров.

    По данным Минздрава РФ, в России 1 млн 800 тыс. больных хроническими вирусными гепатитами. До появления на мировом рынке революционного препарата по лечению гепатита C — «Sofosbuvir» («Софосбувир»), известного также с 2013 года под торговым названием «Sovaldi», большая часть больных в мире умирала в результате цирроза или рака печени. Сейчас гепатит C лечится этим препаратом или его дженериками, и 98% больных выздоравливают.

    Но в России «Софосбувир» стоит огромных денег (несколько сот тысяч рублей), а дженерики на территории страны официально продавать запрещено, так как РФ не входит в список стран, где они разрешены.

    «Это одна из форм санкций против нас, — возмущен Федоров. — Наш законопроект о контрсанкциях готовит страну и народ на случай дальнейшего усиления санкционной политики США, в том числе и в области лекарств. Мы понимаем, что на каком-то этапе американцы обязательно отзовут чувствительные для нас лекарственные препараты».

    Законопроект готовит альтернативные решения, чтобы сработал экономический механизм, и запустился процесс поддержки отечественного производства.

    «Но как только американцы откажутся от санкций, мы разморозим закон, и российские компании будут обязаны согласовывать с США использование их технологий. А в период войны — то есть в период санкций — не обязаны. Это логично в условиях военных действий».

    Депутат Федоров: С американской интеллектуальной собственностью поступим по законам военного времени

    Парламентарий уверен, что это не ухудшит ситуацию в будущем, когда иностранные фармкомпании, возможно, откажутся работать на российском рынке.

    «Наоборот! Наши предприниматели хоть назавтра после вступления в силу закона смогут поехать в США или третьи страны и украсть, грубо говоря, технологии, — говорит Евгений Федоров. — На войне это называется военная хитрость. Украсть в мирное время — это плохо, украсть у врага на войне — это геройство. Выкрасть у врага, объявившего России войну и санкции, рецепт препарата и спасти миллионы жизней сограждан — да за это «Героя России» давать надо».

     

    Автор: Елена Яровикова
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