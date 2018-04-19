Украсть у врага на войне — это геройство: в Госдуме объяснили смысл закона о контрсанкциях

Инициатор законопроекта о контрсанкциях, комментируя эмбарго США на распространение в России препаратов против гепатита C, считает, что «украсть технологию и спасти миллионы российских граждан — это подвиг в период санкций»

Председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров заявил, что в новом законопроекте будет разрешено в определенных обстоятельствах нарушать патентное право по линии США в России.

«Если мы примем закон в нынешней редакции, нашим фармацевтическим компаниям можно будет использовать американские технологии, в том числе и препараты против гепатита C, без согласия патентодержателей на период санкций», — говорит Федоров.

По данным Минздрава РФ, в России 1 млн 800 тыс. больных хроническими вирусными гепатитами. До появления на мировом рынке революционного препарата по лечению гепатита C — «Sofosbuvir» («Софосбувир»), известного также с 2013 года под торговым названием «Sovaldi», большая часть больных в мире умирала в результате цирроза или рака печени. Сейчас гепатит C лечится этим препаратом или его дженериками, и 98% больных выздоравливают.

Но в России «Софосбувир» стоит огромных денег (несколько сот тысяч рублей), а дженерики на территории страны официально продавать запрещено, так как РФ не входит в список стран, где они разрешены.

«Это одна из форм санкций против нас, — возмущен Федоров. — Наш законопроект о контрсанкциях готовит страну и народ на случай дальнейшего усиления санкционной политики США, в том числе и в области лекарств. Мы понимаем, что на каком-то этапе американцы обязательно отзовут чувствительные для нас лекарственные препараты».

Законопроект готовит альтернативные решения, чтобы сработал экономический механизм, и запустился процесс поддержки отечественного производства.

«Но как только американцы откажутся от санкций, мы разморозим закон, и российские компании будут обязаны согласовывать с США использование их технологий. А в период войны — то есть в период санкций — не обязаны. Это логично в условиях военных действий».

Парламентарий уверен, что это не ухудшит ситуацию в будущем, когда иностранные фармкомпании, возможно, откажутся работать на российском рынке.