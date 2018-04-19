Стало известно название нового российско-китайского самолета

Жуковский (Московская область), 19 апреля. Новый широкофюзеляжный пассажирский самолет, который Россия разрабатывает совместно с Китаем, получит название CR 929. Об этом в четверг заявил гендиректор Центрального аэрогидродинамического института им. Жуковского Сергей Чернышев.

«Самолет получил имя CR 929. Это сокращение от China-Russia проекта 929», — рассказал он журналистам.

Основная версия самолета будет называться CR 929–60, старшая версия — CR 929–700, а младшая — CR 929–500. Программу курирует компания CRAIC — совместное предприятие России и КНР.

Чернышев отметил, что при создании нового лайнера был применен целый ряд инновационных технологий в области конструкции самолета, звукоизоляции, активного управления воздушным обтеканием, систем управления и искусственного интеллекта.

Напомним, что вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин анонсировал создание российско-китайского широкофюзеляжного самолета в 2014 году. Тогда было сказано, что с российской стороны в проекте будет участвовать Объединенная авиастроительная корпорация.