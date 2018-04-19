Поручиться можно за каждого: 12 победителей конкурса «Лидеры России» назначены на должности

Управленческий аппарат страны пополнился молодыми кадрами. На новые должности назначены 12 победителей конкурса «Лидеры России». Двое из них теперь работают в федеральных структурах, остальные занимают посты в регионах.

В прошлом директор отделения банка в Уральском федеральном округе Ирина Курамшина перешла из бизнеса в органы исполнительной власти. Теперь она работает заместителем начальникауправления контроля финансовых рынков ФАС России.

Взлетел по карьерной лестнице и Ильнар Гирфанов. Бывший председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России станет руководить программно-идеологическим департаментом политического управления ЦИК «Единой России».

Кроме того, девять молодых управленцев займут должности в том числе в Бурятии, Дагестане, Ненецком автономном округе. Обновления ждут и Крым: генеральным директором корпорации развития республики назначен Николай Сапрунов.

Как отмечает Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, за победителей конкурса «Лидеры России» смело можно поручиться.

«То, что существует такой инструмент, который позволяет формировать кадровый резерв в системе государственной власти, — огромная удача, — говорит Асафов. — Проект набирает участников каждый год, и я считаю, квалификация управленцев будет только расти. Я в курсе, какие тесты они там проходят. Их проверяют не только на наличие безупречных академических знаний, но и на скорость и реакцию мышления, на логику. Те, кто прошли все испытания и продержались до конца проекта, действительно достойны занимать высокие посты. Эти люди прекрасно подготовлены. За них можно поручиться».

Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках проекта «Россия — страна возможностей». Это своего рода социальный лифт, который помогает активным гражданам пройти отбор и стать государственными служащими. Молодых управленцев ищут по всей стране.

Возможность реализовать себя в органах государственной власти получают те, кто обладает высоким личностным и профессиональным потенциалом. Нынешним новоиспеченным управленцам от 27 до 44 лет. Это уже третья волна назначений победителей конкурса «Лидеры России». Ранее должности в государственных и частных корпорациях, в региональных и федеральных структурах получили еще 45 человек.

По инициативе президента Владимира Путина конкурс будет проходит регулярно. Имена новых молодых управленцев страна узнает в мае.