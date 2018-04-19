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Поручиться можно за каждого: 12 победителей конкурса «Лидеры России» назначены на должности
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    Поручиться можно за каждого: 12 победителей конкурса «Лидеры России» назначены на должности

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    Поручиться можно за каждого: 12 победителей конкурса «Лидеры России» назначены на должности

    Управленческий аппарат страны пополнился молодыми кадрами. На новые должности назначены 12 победителей конкурса «Лидеры России». Двое из них теперь работают в федеральных структурах, остальные занимают посты в регионах.

    В прошлом директор отделения банка в Уральском федеральном округе Ирина Курамшина перешла из бизнеса в органы исполнительной власти. Теперь она работает заместителем начальникауправления контроля финансовых рынков ФАС России.

    Взлетел по карьерной лестнице и Ильнар Гирфанов. Бывший председатель Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России станет руководить программно-идеологическим департаментом  политического управления ЦИК «Единой России».

    Кроме того, девять молодых управленцев займут должности в том числе в Бурятии, Дагестане, Ненецком автономном округе. Обновления ждут и Крым: генеральным директором корпорации развития республики назначен Николай Сапрунов.

    Как отмечает Федеральному агентству новостей политолог Александр Асафов, за победителей конкурса «Лидеры России» смело можно поручиться.

    Поручиться можно за каждого: 12 победителей конкурса «Лидеры России» назначены на должности

    «То, что существует такой инструмент, который позволяет формировать кадровый резерв в системе государственной власти, — огромная удача, — говорит Асафов. — Проект набирает участников каждый год, и я считаю, квалификация управленцев будет только расти. Я в курсе, какие тесты они там проходят. Их проверяют не только на наличие безупречных академических знаний, но и на скорость и реакцию мышления, на логику. Те, кто прошли все испытания и продержались до конца проекта, действительно достойны занимать высокие посты. Эти люди прекрасно подготовлены. За них можно поручиться».

    Конкурс «Лидеры России» проводится в рамках проекта  «Россия — страна возможностей». Это своего рода социальный лифт, который помогает активным гражданам пройти отбор и стать государственными служащими. Молодых управленцев ищут по всей стране.

    Возможность реализовать себя в органах государственной власти получают те, кто обладает высоким личностным и профессиональным потенциалом. Нынешним новоиспеченным управленцам от 27 до 44 лет. Это уже третья волна назначений победителей конкурса «Лидеры России». Ранее должности в государственных и частных корпорациях, в региональных и федеральных структурах получили еще 45 человек.

    По инициативе президента Владимира Путина конкурс будет проходит регулярно. Имена новых молодых управленцев страна узнает в мае.

    Автор: Алина Чемерис
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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