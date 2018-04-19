Захарова назвал «чушью» заявления о препятствии РФ доступу экспертов ОЗХО в Думу

Москва, 19 апреля. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «чушью» заявления о том, что РФ якобы препятствует доступу экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в сирийскую Думу.

«Это просто какая-то несусветнейшая чушь, неправда, ложь, дальше через запятую все синонимы на этот счет. С чего они это взяли, какие конкретные факты и доводы они приводят, нам неизвестно. Мы были сразу же заинтересованы, искренне, в направлении туда инспекторов ОЗХО, делали публичные заявления на этот счет», — сказала Захарова.

Она также добавила, что Россия не является организатором поездки инспекторов ОЗХО в сирийскую Думу, однако Москва неоднократно предлагала помощь в вопросах обеспечения безопасности делегации ОЗХО.

Напомним, 7 апреля неправительственная организация «Белые каски» распространила видеоролик, на котором была запечатлена инсценировка «химической атаки» в сирийском городе Дума. Москва опровергла информацию о «химатаке», отметив, что «Белые каски» не являются достоверным источником. При этом Минобороны РФ сообщало о подготовке провокаций в Восточной Гуте еще 13 марта. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по Сирии, используя в качестве предлога постановочный ролик «Белых касок».