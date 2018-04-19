Могу ему только позавидовать: Михалков рассказал, что ММКФ хотел дать Вайнштейну спецприз

Москва, 19 апреля. Известный российский режиссер, президент Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Никита Михалков заявил, что негативно относится к скандалам с домогательствами. По его мнению, они разрушают отношения между мужчинами и женщинами.

Таким мнением Михалков поделился на пресс-конференции перед открытием 40-го кинофестиваля в Москве. Он также рассказал, что ММКФ планировал наградить американского продюсера Харви Вайнштейна за вклад в мировой кинематограф, но в результате от этой идеи было решено отказаться.

«Мы за вклад в мировое кино хотели три месяца назад дать приз Харви Вайнштейну… но решили, что не стоит, хотя я бы это сделал», — отметил Михалков.

Режиссер с юмором заметил, что «завидует» Вайнштейну, а ситуацию с обвинениями в адрес продюсера и последующей травлей назвал «порнографией».

«Я ему могу только позавидовать, когда тебя, не обладающего внешностью Ален Делона, любят такие красивые женщины… но все вместе — это порнография, я этого не приемлю», — добавил Михалков.

Напомним, один из из наиболее влиятельных деятелей американского кино оказался в центре скандала, после того как несколько известных актрис обвинили его в сексуальных домогательствах. Репутация Вайнштейна оказалась в одночасье растоптана, его лишили членства в Британском институте кино и исключили из Телевизионной академии США.