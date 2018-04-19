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Сирия новости 19 апреля 19.30: ВВС Ирака атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре, лидер боевиков уничтожен в Алеппо
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    Сирия новости 19 апреля 19.30: ВВС Ирака атаковали ИГ в Дейр-эз-Зоре, лидер боевиков уничтожен в Алеппо

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    ВВС Ирака

    Сирия, 19 апреля. Один из лидеров «Файлак Ар-Рахман» был уничтожен ударом с БПЛА юго-западнее Алеппо. ССА** вернула город Шейх Саад на юго-западе Даръа. ВВС Ирака совершили боевые вылеты в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружили город-крепость Ар-Рухайба в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; обнаружили сеть подземных тоннелей в городе Дума в Восточной Гуте.

    Сирийская свободная армия (ССА): отбила город Шейх Саад у «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа, при этом потеряв большое количество боевиков.

    «Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: обстреляла жилые дома в населенном пункте Кафр Ума на западе Алеппо.

    «Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирную демонстрацию в городе Сармада на севере Идлиба, есть жертвы среди мирных граждан; вела перестрелки с САА на юго-востоке Идлиба; подверглась ударам САА на севере Хамы.

    «Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных лидеров в результате удара с беспилотника САА к юго-западу от Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»*****: передала все свое оружие силам САР к северо-востоку от Дамаска.

    ВВС Ирака: провели боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    На восточных склонах гор Каламун продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriaWar2), силам спецподразделения САА «Тигры» при поддержке ВВС Сирии удалось занять окраины населенного пункта Аль-Харнуба, а также равнину Аль-Маселах, благодаря чему правительственные войска полностью изолировали город-крепость Ар-Рухайба. Это может сподвигнуть исламистов наконец принять условия мирного соглашения с властями САР. Как передает агентство новостей Al Masdar News, по меньшей мере 10 радикалов были убиты во время последних обстрелов.

    Между тем члены группировки «Джейш Аль-Ислам», базирующиеся в городе Думейр, передали все свое тяжелое вооружение Сирийской арабской армии (САА), перед тем как начать эвакуацию в Алеппо. Военнослужащие САА конфисковали большое количество противотанковых управляемых ракет (ПТУР), пулеметов и минометов. Напомним, территорию Думейра готовятся покинуть порядка 1500 боевиков и 5000 членов их семей.

    В городе Дума была обнаружена огромная сеть тоннелей, ранее использовавшаяся джихадистами «Джейш Аль-Ислам», которые занимали данные районы. По словам местных жителей, радикалы вынуждали людей работать над строительством и укреплением подземных переходов за еду. Тех, кто отказывался выполнять приказы, лишали пропитания. В тоннеле также были найдены оружие и боеприпасы, передают военные источники AMN.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — АлеппоПосле недавнего обстрела исламистами западных предместий административного центра провинции Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по зонам дислокации боевиков. Как передает новостное агентство Al Masdar News, в результате удара с беспилотника САА был уничтожен Фуад Аль-Сарма — один из высокопоставленных лидеров антиправительственного формирования «Файлак Аш-Шам», сотрудничающего с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Кроме того, были ликвидированы двое его телохранителей. Взрывчатое вещество было сброшено с БПЛА в соответствии с точными разведданными.

    Между тем исламисты группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» продолжают вести огонь по мирным районам к западу от Алеппо. Как передает интернет-портал Emaan News Center, на этот раз под обстрелом оказался населенный пункт Кафр Ума.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-ЗорПоявилась информация о том, что иракские военные самолеты начали проводить боевые вылеты в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, авиация Ирака нанесла по меньшей мере пять авиаударов по позициям террористов «Исламского государства»1 в восточной части региона на подконтрольных Демократическим силам Сирии**** (SDF) территориях. По данным Министерства обороны страны, воздушная атака было проведена после координации действий с общим центром по безопасности в составе России, Сирии и Ирана.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — ДаръаНа юго-западе Даръа не прекращаются бои между последователями ИГИЛ1 и Сирийской свободной армией (ССА). По сведениям военного источника в сети Twitter (Nidalgazaui), в ходе контрнаступления боевикам ССА удалось отбить все позиции, захваченные террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в первой половине дня. Напомним, ранее поступала информация о том, что ИГИЛовцы заняли населенный пункт Шейх Саад. Тем не менее, несмотря на успешную контратаку, силы вооруженной оппозиции понесли значительные потери в живой силе. Так, по предварительным данным, 21 исламист «свободной армии», в том числе один из полевых командиров, был убит на поле боя, еще не менее 20 получили ранения.

    Провинция Идлиб

    Карта военных действий — ИдлибИнформационное агентство Shahba Press сообщает о том, что как минимум пять мирных жителей были ранены в результате обстрела со стороны исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в городе Сармада на севере региона. Боевики открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на демонстрацию против «Джебхат Ан-Нусры», передает Twitter-канал (Elizrael). Кроме того, в населенный пункт был направлен дополнительный военный конвой для «поддержания правопорядка».

    На юго-востоке Идлиба вновь отмечаются перестрелки между силами Башара Асада и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Противники ведут взаимные обстрелы в районе населенного пункта Хубейт, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10).

    Провинция Хама

    Карта военных действий — ХамаСирийская арабская армия (САА) продолжает вести огонь по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» в северной части Хамы. Столкновения отмечаются в районе населенных пунктов Хасрая, Аль-Арбаин и Куббат Аль-Курди. Информации о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. Артиллерийские удары со стороны САА являются вынужденной реакцией в ответ на постоянные провокационные обстрелы со стороны исламистов. Наиболее часто под огнем боевиков оказывается контрольно-пропускной пункт «Зелин», а также христианские города Мхарде и Скальбия.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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