Сирия, 19 апреля. Один из лидеров «Файлак Ар-Рахман» был уничтожен ударом с БПЛА юго-западнее Алеппо. ССА** вернула город Шейх Саад на юго-западе Даръа. ВВС Ирака совершили боевые вылеты в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: окружили город-крепость Ар-Рухайба в Восточном Каламуне в провинции Дамаск; обнаружили сеть подземных тоннелей в городе Дума в Восточной Гуте.

Сирийская свободная армия (ССА): отбила город Шейх Саад у «Халид ибн Аль-Валид» на юго-западе Даръа, при этом потеряв большое количество боевиков.

«Харакат Нур Ад-Дин Аз-Зенки»: обстреляла жилые дома в населенном пункте Кафр Ума на западе Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла мирную демонстрацию в городе Сармада на севере Идлиба, есть жертвы среди мирных граждан; вела перестрелки с САА на юго-востоке Идлиба; подверглась ударам САА на севере Хамы.

«Файлак Аш-Шам»: потеряла одного из высокопоставленных лидеров в результате удара с беспилотника САА к юго-западу от Алеппо.

«Джейш Аль-Ислам»*****: передала все свое оружие силам САР к северо-востоку от Дамаска.

ВВС Ирака: провели боевые вылеты в провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Дамаск

На восточных склонах гор Каламун продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и силами вооруженной оппозиции. Согласно информации военного источника в сети Twitter (SyriaWar2), силам спецподразделения САА «Тигры» при поддержке ВВС Сирии удалось занять окраины населенного пункта Аль-Харнуба, а также равнину Аль-Маселах, благодаря чему правительственные войска полностью изолировали город-крепость Ар-Рухайба. Это может сподвигнуть исламистов наконец принять условия мирного соглашения с властями САР. Как передает агентство новостей Al Masdar News, по меньшей мере 10 радикалов были убиты во время последних обстрелов.

Между тем члены группировки «Джейш Аль-Ислам», базирующиеся в городе Думейр, передали все свое тяжелое вооружение Сирийской арабской армии (САА), перед тем как начать эвакуацию в Алеппо. Военнослужащие САА конфисковали большое количество противотанковых управляемых ракет (ПТУР), пулеметов и минометов. Напомним, территорию Думейра готовятся покинуть порядка 1500 боевиков и 5000 членов их семей.

В городе Дума была обнаружена огромная сеть тоннелей, ранее использовавшаяся джихадистами «Джейш Аль-Ислам», которые занимали данные районы. По словам местных жителей, радикалы вынуждали людей работать над строительством и укреплением подземных переходов за еду. Тех, кто отказывался выполнять приказы, лишали пропитания. В тоннеле также были найдены оружие и боеприпасы, передают военные источники AMN.

Провинция Алеппо

После недавнего обстрела исламистами западных предместий административного центра провинции Сирийская арабская армия (САА) открыла ответный огонь по зонам дислокации боевиков. Как передает новостное агентство Al Masdar News, в результате удара с беспилотника САА был уничтожен Фуад Аль-Сарма — один из высокопоставленных лидеров антиправительственного формирования «Файлак Аш-Шам», сотрудничающего с «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Кроме того, были ликвидированы двое его телохранителей. Взрывчатое вещество было сброшено с БПЛА в соответствии с точными разведданными.

Между тем исламисты группировки «Нур Ад-Дин Аз-Зенки» продолжают вести огонь по мирным районам к западу от Алеппо. Как передает интернет-портал Emaan News Center, на этот раз под обстрелом оказался населенный пункт Кафр Ума.

Провинция Дейр-эз-Зор

Появилась информация о том, что иракские военные самолеты начали проводить боевые вылеты в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Согласно информации новостного портала Al Masdar News, авиация Ирака нанесла по меньшей мере пять авиаударов по позициям террористов «Исламского государства»1 в восточной части региона на подконтрольных Демократическим силам Сирии**** (SDF) территориях. По данным Министерства обороны страны, воздушная атака было проведена после координации действий с общим центром по безопасности в составе России, Сирии и Ирана.

Провинция Даръа

На юго-западе Даръа не прекращаются бои между последователями ИГИЛ1 и Сирийской свободной армией (ССА). По сведениям военного источника в сети Twitter (Nidalgazaui), в ходе контрнаступления боевикам ССА удалось отбить все позиции, захваченные террористами группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид» в первой половине дня. Напомним, ранее поступала информация о том, что ИГИЛовцы заняли населенный пункт Шейх Саад. Тем не менее, несмотря на успешную контратаку, силы вооруженной оппозиции понесли значительные потери в живой силе. Так, по предварительным данным, 21 исламист «свободной армии», в том числе один из полевых командиров, был убит на поле боя, еще не менее 20 получили ранения.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Shahba Press сообщает о том, что как минимум пять мирных жителей были ранены в результате обстрела со стороны исламистов террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» в городе Сармада на севере региона. Боевики открыли огонь по мирным жителям, вышедшим на демонстрацию против «Джебхат Ан-Нусры», передает Twitter-канал (Elizrael). Кроме того, в населенный пункт был направлен дополнительный военный конвой для «поддержания правопорядка».

На юго-востоке Идлиба вновь отмечаются перестрелки между силами Башара Асада и боевиками «Джебхат Фатх Аш-Шам»1. Противники ведут взаимные обстрелы в районе населенного пункта Хубейт, сообщает военный источник в социальной сети Twitter (Syrianow10).

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести огонь по военным объектам террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам» в северной части Хамы. Столкновения отмечаются в районе населенных пунктов Хасрая, Аль-Арбаин и Куббат Аль-Курди. Информации о нанесенном джихадистам уроне пока не поступало. Артиллерийские удары со стороны САА являются вынужденной реакцией в ответ на постоянные провокационные обстрелы со стороны исламистов. Наиболее часто под огнем боевиков оказывается контрольно-пропускной пункт «Зелин», а также христианские города Мхарде и Скальбия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)