«Майдан» отменяется: в Ереване заметно затухание протестов — оппозиция сменила тактику

Задержанием десятков протестующих против избрания Сержа Саргсяна премьер-министром Армении ознаменовались 18 и 19 апреля в Ереване. В числе задержанных — в основном молодежь, в том числе несовершеннолетние. При этом количество протестующих на улицах армянской столицы заметно уменьшилось, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) из Еревана. И хотя, как отмечают наблюдатели, география акции расширилась, перерастания ее в «майдан», скорее всего, не произойдет.

Ранее стало известно, что лидер протестующих — глава партии «Гражданский договор» Никол Пашинян объявил о смене тактики. Решено было отказаться от блокирования центральных улиц Еревана и перейти к пешей демонстрации.

Улицы столицы Армении были освобождены от мусорных баков, скамеек и пикетов из протестующих еще вечером 18 апреля, и уже тогда фиксировалось снижение численности участников акций. Даже митинг 18 апреля на площади Республики собрал визуально меньше людей, чем такой же митинг днем ранее. Около 22 часов по местному времени Пашинян распустил своих сторонников по домам, наметив новые мероприятия на следующий день.

С утра 19 апреля сотни протестующих собрались на шествие по Еревану. Они прошли центральными улицами столицы. Большие группы демонстрантов можно было заметить везде — вплоть до отдаленных от центра города районов.

Участники акций вновь пытались перекрыть некоторые улицы, однако столкнулись с противодействием полиции. В четверг полицейские проявили максимальную за все дни протеста жесткость, и автозаки быстро наполнились протестующими. Вместе с тем, многих задержанных спустя короткое время освобождали.

Известно также о столкновениях протестующих с полицией во втором по величине городе Армении Гюмри.

Количество участников акций протеста при этом постепенно уменьшается во всех городах.

Объявление Никола Пашиняна о начале «бархатной революции» и его не раз высказываемая ранее «антиевразийская» позиция дали повод ряду СМИ высказать опасение в возможном превращении акций протеста в Армении в «майдан». Однако до сих пор лозунги армянского протеста — исключительно внутриполитические, они связаны с нежеланием участников акций видеть премьер-министром страны Сержа Саргсяна. Какого бы то ни было негатива в адрес тех или иных «внешних игроков» не высказывалось.

Тем временем Серж Саргсян в должности главы правительства принял поздравления от ряда местных и иностранных политических, общественных и религиозных деятелей и приступил к работе.