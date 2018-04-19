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Политика
Россия убеждена, что ситуация с протестами в Армении будет урегулирована демократическим путем
Украина
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    Россия убеждена, что ситуация с протестами в Армении будет урегулирована демократическим путем

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    Россия убеждена, что ситуация с протестами в Армении будет урегулирована демократическим путем

    Москва, 19 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия убеждена, что ситуация с акциями протестов в Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле. Об этом она сообщила в четверг, 19 апреля.

    «Убеждены, что ситуация в дружественной Армении будет урегулирована демократическим путем, в правовом поле», — подчеркнула Мария Захарова.

    Ранее сообщалось, что Россия следит за тем, что происходит в Армении. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что «главное, чтобы все проходило в рамках закона».

    Автор: Дарья Смолина
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