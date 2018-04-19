Главные новости 19 апреля

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 19 апреля.

Две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные 14 апреля по правительственным объектам Сирии, были обнаружены военными САР и переданы российской стороне. Транспортировка изделий в Россию состоялась 18 апреля, рассказали в сирийском Минобороны. Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России.

Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты. Из 47 вопросов, заданных Россией по «делу Скрипалей», Британия ответила только на два. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура». 19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала России две неразорвавшиеся крылатые ракеты США.

На морском дне у датского побережья обнаружили германскую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку. Об этом пишет издание The Daily Star. СМИ узнали, кто находился на борту обнаруженной у побережья Дании подлодки.

Власти ФРГ намерены обратиться к Вашингтону с требованием ослабить немецкие санкции против РФ. Такую информацию приводит Wall Street Journal. В Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ избавить ее от санкций против России.

На предстоящей в конце апреля встрече немецкий канцлер будет просить президента США освободить ФРГ от жестких санкций против России. Меркель будет просить Трампа освободить ФРГ от жестких санкций против РФ — WSJ.

Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты были переданы сирийскими военными российским коллегам. Сирия передала России две не разорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты — СМИ.

Американские военные самолеты-«невидимки» F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии, отметил разработчик радаров для Су-35 и Су-57, гендиректор НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова Юрий Белый. Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик.

В реестре Евразийской экономической комиссии появилась заявка от Apple. В ней фигурируют 11 новых моделей смартфонов. Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов.

Российские беспилотные автомобили, произведенные компанией Cognitive Technologies, в ходе испытаний проехали более миллиона километров. Всего в испытаниях участвуют 13 машин. Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров.

Начальник штаба и первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Роман Гладкий был отстранен от своей должности из-за наличия у его жены российского гражданства. Семья начальника штаба ВМС Украины получила российские паспорта.