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    Главные новости 19 апреля

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    Главные новости 19 апреля

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей четверга, 19 апреля.

    Две неразорвавшиеся крылатые ракеты США, запущенные 14 апреля по правительственным объектам Сирии, были обнаружены военными САР и переданы российской стороне. Транспортировка изделий в Россию состоялась 18 апреля, рассказали в сирийском Минобороны. Новая стратегия обороны: эксперт объяснил, как упавшие в Сирии «умные» ракеты Трампа помогут России.

    Сирия передала России две неразорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты. Из 47 вопросов, заданных Россией по «делу Скрипалей», Британия ответила только на два. Ракета-носитель «Протон-М» со спутником Минобороны РФ стартовала с «Байконура». 19 апреля | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ | Сирия передала России две неразорвавшиеся крылатые ракеты США.

    На морском дне у датского побережья обнаружили германскую подводную лодку U-3523, которая якобы перевезла руководство нацистской Германии в Южную Америку. Об этом пишет издание The Daily Star. СМИ узнали, кто находился на борту обнаруженной у побережья Дании подлодки.

    Власти ФРГ намерены обратиться к Вашингтону с требованием ослабить немецкие санкции против РФ. Такую информацию приводит Wall Street Journal. В Совфеде отреагировали на просьбу ФРГ избавить ее от санкций против России.

    На предстоящей в конце апреля встрече немецкий канцлер будет просить президента США освободить ФРГ от жестких санкций против России. Меркель будет просить Трампа освободить ФРГ от жестких санкций против РФ — WSJ.

    Две неразорвавшиеся в ходе удара США 14 апреля крылатые ракеты были переданы сирийскими военными российским коллегам.  Сирия передала России две не разорвавшиеся в ходе удара США крылатые ракеты — СМИ.

    Американские военные самолеты-«невидимки» F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии, отметил разработчик радаров для Су-35 и Су-57, гендиректор НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова Юрий Белый. Американские F-22 не жаждали встречи с российскими истребителями в Сирии – разработчик.

    В реестре Евразийской экономической комиссии появилась заявка от Apple. В ней фигурируют 11 новых моделей смартфонов. Apple зарегистрировала в России 11 новых моделей смартфонов.

    Российские беспилотные автомобили, произведенные компанией Cognitive Technologies, в ходе испытаний проехали более миллиона километров. Всего в испытаниях участвуют 13 машин. Российские беспилотные автомобили проехали более миллиона километров.

    Начальник штаба и первый заместитель командующего военно-морских сил Украины Роман Гладкий был отстранен от своей должности из-за наличия у его жены российского гражданства. Семья начальника штаба ВМС Украины получила российские паспорта.

    Автор: Алексей Громов
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