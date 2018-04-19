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ССА и «Джебхат ан-Нусра» пытаются создать автономию на юге Сирии — МИД РФ
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    ССА и «Джебхат ан-Нусра» пытаются создать автономию на юге Сирии — МИД РФ

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    ССА и «Джебхат ан-Нусра» пытаются создать автономию на юге Сирии — МИД РФ

    Москва, 19 апреля. Россия фиксирует попытки сирийской оппозиции и боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Военно-дипломатический источник сообщил ранее, что боевики «Джебхат ан-Нусры» и ССА расширяют подконтрольные территории на юге Сирии для создания автономии под патронажем США. В МИД РФ прокомментировали эту информацию. 

    «Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Действительно, упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — сказала Захарова.

    По словам источника, боевики планируют атаку на правительственные силы в трех южных провинциях, поводом для которой станут провокации с химическим оружием. При этом американские военные поставляют «гумпомощь» для боевиков. Несмотря на регулярные нападения боевиков на сирийскую армию, США не предпринимают меры для ликвидации террористов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
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