Москва, 19 апреля. Россия фиксирует попытки сирийской оппозиции и боевиков «Джебхат ан-Нусры»1 (группировка запрещена в РФ) при поддержке США создать автономию на юге Сирии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Военно-дипломатический источник сообщил ранее, что боевики «Джебхат ан-Нусры» и ССА расширяют подконтрольные территории на юге Сирии для создания автономии под патронажем США. В МИД РФ прокомментировали эту информацию.

«Я могу сказать, что мы также обладаем этой информацией. Действительно, упомянутая вами информация соответствует действительности, и мы фиксируем эти тенденции», — сказала Захарова.

По словам источника, боевики планируют атаку на правительственные силы в трех южных провинциях, поводом для которой станут провокации с химическим оружием. При этом американские военные поставляют «гумпомощь» для боевиков. Несмотря на регулярные нападения боевиков на сирийскую армию, США не предпринимают меры для ликвидации террористов.

1 Организация запрещена на территории РФ.