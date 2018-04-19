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«Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом
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    «Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом

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    «Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом

    Москва, 19 апреля. Власти Великобритании довольно плохо представляют, что происходит не только в окружающем мире, но и на собственной территории. Об этом в четверг заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на претензии посла Великобритании Лори Бристоу, обвинившего Москву по «делу Скрипаля».

    Захарова напомнила дипломату слова британского писателя Салмана Рушди, который заявил, что Лондон плохо представляет, что происходит за пределами острова, а также некоторые примеры из колониального прошлого Великобритании.

    «Неудобные факты. Внедрение лагерей, впоследствии вдохновивших нацистов. От Ашанти в Африке до Китая — уничтожение народов. Разграблении Ирландии, работорговля. Сколько одна только Индия натерпелась», — отметила она.

    Из недавних событий представитель МИД РФ напомнила участие британских войск афганской военной кампании 2013-2014 годов, а также сотрудничество с экстремистами в Сирии, которое выдается всему миру, как спасение мирного населения.

    Напомним, что Великобритания ранее обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери, однако не предоставила никаких доказательств.

    Автор: Антон Соколов
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