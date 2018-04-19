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Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий
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    Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий

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    Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий

    Сочи, 19 апреля. Заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. По месту жительства чиновника, а также в его рабочем кабинете провели обыски.

    Как сообщает СК РФ, замглавы Сочи подозревают в превышении должностных полномочий.

    «По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей», — говорится в комментарии СК.

    Отмечается, что в отношении Паламарчука, который не только является заместителем главы города Сочи, но и председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Федор Веснин
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