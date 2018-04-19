Замглавы Сочи задержали по подозрению в превышении полномочий

Сочи, 19 апреля. Заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук задержан сотрудниками управления ФСБ по Краснодарскому краю. По месту жительства чиновника, а также в его рабочем кабинете провели обыски.

Как сообщает СК РФ, замглавы Сочи подозревают в превышении должностных полномочий.

«По версии следствия, в результате действий чиновника акционерному обществу был причинен ущерб на сумму более 115 миллионов рублей», — говорится в комментарии СК.

Отмечается, что в отношении Паламарчука, который не только является заместителем главы города Сочи, но и председателем совета директоров АО «Спецавтохозяйство по уборке города», возбуждено уголовное дело.