Минтранс разработал проект правил пользования метрополитеном

Москва, 19 апреля. Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В документе прописаны правила и обязанности перевозчиков и пассажиров. Согласно документу, в метрополитене пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозить детей в детских колясках. В документе также указано, что пассажиры метро обязаны уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.

Стало известно, что приказ об утверждении Типовых правил пользования метрополитеном должен вступить 29 декабря этого года.