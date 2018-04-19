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Минтранс разработал проект правил пользования метрополитеном
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    Минтранс разработал проект правил пользования метрополитеном

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    Минтранс разработал проект правил пользования метрополитеном

    Москва, 19 апреля. Министерство транспорта разработало проект единых правил пользования метрополитеном. Соответствующий документ был опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

    В документе прописаны правила и обязанности перевозчиков и пассажиров. Согласно документу, в метрополитене пассажирам, находящимся в вагоне поезда, на эскалаторах, станциях и межстанционных переходах, запрещается перевозить детей в детских колясках. В документе также указано, что пассажиры метро обязаны уступать места в вагонах поездов инвалидам, пожилым людям и пассажирам с детьми.

    Стало известно, что приказ об утверждении Типовых правил пользования метрополитеном должен вступить 29 декабря этого года. 

    Автор: Дарья Смолина
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