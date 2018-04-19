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Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию
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    Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию

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    Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию

    ФАН предлагает вашему вниманию статью Дэвида Уайнера и Генри Майера Russian Missiles Alarm Israel, Stoking Risk of Next Syria Crisis («Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию»), опубликованную на сайте Bloomberg.

    Поставка Асаду российских систем противовоздушной обороны С-300 — последняя черта для Израиля. «Их, возможно, попытаются взорвать», — заявил экс-глава МИД.

    Россия была возмущена нападением США на Сирию на прошлой неделе и предупредила, что такая агрессия повлечет за собой серьезные последствия. Одно уже было озвучено: Кремль заявил, что может начать поставлять своим сирийским союзникам современные российские системы ПВО.

    Такая перспектива вызывает тревогу у всех врагов президента Башара Асада, но громче всех о своей обеспокоенности, кажется, заявили в Израиле.

    Израильские аналитики и бывшие чиновники из министерства обороны говорят, что ответить на поставку комплексов С-300 в Сирию могут только одним способом: немедленно попытаться их взорвать.

    Эти действия вывели бы отношения между Израилем и Россией на новый уровень враждебности. Напомним, сейчас обе страны сохраняют открытые каналы связи, несмотря на то, что в сирийском конфликте находятся по разные стороны баррикад. И это создает еще одну проблему: семилетняя гражданская война может перерасти  в широкомасштабный конфликт.

    Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию

    В войну в Сирии уже ввязались многочисленные всемирные и территориальные центры влияния. Американские и турецкие солдаты занимают большую часть северного региона Сирии, а иранцы и русские вместе с Асадом контролируют остальные части страны. В воздушном пространстве Израиль позволял себе большую свободу действий, отчасти потому что на это дала разрешение Москва. Теперь положение дел может кардинально измениться.

    Для Израиля перспектива развертывания С-300 в Сирии была поводом для беспокойства больше двадцати лет.

    «В конце концов, это случится, — говорит генерал-майор запаса армии обороны Израиля Амос Ялдин. — Мой опыт службы в ВВС подсказывает мне, что у Израиля, скорее всего, уже есть план действий, нацеленный на то, чтобы устранить эту угрозу».

    Россия уже продала системы С-300 Ирану, несмотря на возражения США и Израиля. Сирия также собиралась приобрести эти комплексы, причем еще до 2013 года, но в то время президент России Владимир Путин заморозил контракт в ответ на просьбы Израиля. Однако Путин также добавил, что если США нападут на Сирию, Москва «еще раз подумает, как лучше действовать в будущем».

    С начала гражданской войны в 2011 году Израиль провел в Сирии по меньшей мере 150 бомбардировок. Последняя из них была совершена 9 апреля. Тогда удар был нанесен по авиабазе Т-4, используемой иранскими военными. Целями бомбежки также были склады, где хранилось оружие для «Хезболлы», иранской вооруженной шиитской группы в Ливане,   которая неоднократно воевала с Израилем.

    Израиль бьет тревогу: Россия может начать поставки оружия в Сирию

    Комплексы С-300 могут одновременно поразить шесть целей на расстоянии до 200 километров. Российские системы в Сирии также покроют воздушное пространство Ливана, которое иногда используется израильскими самолетами для нанесения ударов по Сирии.

     «Это передовая система ПВО, которая может покрывать большие территории», — сказал Майкл Орен, заместитель министра иностранных дел по вопросам общественной дипломатии и советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    «Фактически поставка оружия в Сирию будет подпитывать напряженность в регионе и вызвать серьезные разногласия с Израилем», — сказала эксперт по Ближнему Востоку в Российском институте стратегических исследований Елена Супонина.

    Сейчас у сирийской армии есть системы ПВО, сконструированные еще в Советском Союзе. Они, будучи модернизированными за последние полтора года, способны наносить ущерб авиации противника. В феврале над Сирией был сбит самолет F-16, принадлежавший Израилю. И хотя Пентагон говорит, что все 100 ракет, выпущенные на прошлой неделе, достигли своих целей, Россия утверждает, что две трети из них были перехвачены.

    Джереми Бинни, редактор раздела по Ближнему Востоку и Африке журнала Jane's Defence Weekly заявил, что в любой попытке уничтожить новое сирийское оружие Израиль, скорее всего, будет использовать американские самолеты F-35 и средства радиоэлектронной борьбы.

    Российские военные эксперты в свою очередь говорят, что хотя — С-300 очень эффективная система, она не является на 100% надежной.

    «Нет непобедимой системы противовоздушной обороны, — сказал российский военный и общественный деятель, полковник запаса Виктор Мураховский.  — Точно так же, как и нет непобедимых самолетов».

    Автор: Алексей Громов
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