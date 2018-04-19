МИД РФ опроверг слухи о критическом состоянии ливийского маршала Хафтара

Москва, 19 апреля. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла информацию о том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар находится в критическом состоянии.

Захарова сообщила, что распространенные ранее слухи о состоянии Хафтара были преувеличены.

«Высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились… упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными», — прокомментировала ситуацию Захарова.

Она отметила, что информация о состоянии Хафтара поступила в МИД РФ из официальных ливийских структур.

Напомним, ранее ряд СМИ распространил информацию о том, что ливийский главнокомандующий Халифа Хафтар якобы перенес инсульт, после чего был срочно доставлен в одно из медицинских учреждений Франции. Появлялась также и информация о том, что Хафтар скончался.