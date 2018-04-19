Правительство РФ утвердило правила хранения трафика по «пакету Яровой»

Москва, 19 апреля. Правительство России утвердило новые правила хранения трафика пользователей по «пакету Яровой». Согласно постановлению, с 1 октября все операторы связи в России должны будут хранить весь трафик за прошедший месяц, а потом увеличивать его на 15% с каждым годом.

«Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи», — говорится в документе.

Напомним, что речь идет о серии антитеррористических законопроектов, подготовленных депутатом Ириной Яровой. Они, в частности, обязывают операторов связи хранить информацию о переговорах и переписке пользователей до 6 месяцев и предоставлять ее по запросу спецслужб.

Первоначально предполагалось, что «пакет Яровой» вступит в силу с 1 июля, однако впоследствии было решено отложить его реализацию. В начале этого года министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что вступление пакета в силу будет перенесено на три-четыре месяца.