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Правительство РФ утвердило правила хранения трафика по «пакету Яровой»
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    Правительство РФ утвердило правила хранения трафика по «пакету Яровой»

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    Правительство РФ утвердило правила хранения трафика по «пакету Яровой»

    Москва, 19 апреля. Правительство России утвердило новые правила хранения трафика пользователей по «пакету Яровой».  Согласно постановлению, с 1 октября все операторы связи в России должны будут хранить весь трафик за прошедший месяц, а потом увеличивать его на 15% с каждым годом.

    «Утвердить прилагаемые правила хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и иных сообщений пользователей услугами связи», — говорится в документе.

    Напомним, что речь идет о серии антитеррористических законопроектов, подготовленных депутатом Ириной Яровой. Они, в частности, обязывают операторов связи хранить информацию о переговорах и переписке пользователей до 6 месяцев и предоставлять ее по запросу спецслужб.

    Первоначально предполагалось, что «пакет Яровой» вступит в силу с 1 июля, однако впоследствии было решено отложить его реализацию. В начале этого года министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров заявил, что вступление пакета в силу будет перенесено на три-четыре месяца.

     

     

    Автор: Антон Соколов
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