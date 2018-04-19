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«Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна»: прокуратура Орска потребовала закрыть два ТЦ и кинотеатр
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    «Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна»: прокуратура Орска потребовала закрыть два ТЦ и кинотеатр

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    «Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна»: прокуратура Орска потребовала закрыть два ТЦ и кинотеатр

    Оренбург, 19 апреля. Два торговых центра и кинотеатр закроют в Орске после масштабной проверки прокуратуры. Надзорные мероприятия провели после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

    Как уточняет «РИА56»,  прокуратура Ленинского района города поставила вопрос о запрещении эксплуатации торгового центра «Универмаг», детского центра «Детвора», кинотеатра «Орск».

    «Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна», – заявил прокурор Оренбурга Андрей Жугин, подчеркнув, что о нарушениях пожарной безопасности в кемеровском ТЦ еще до трагедии знали и руководитель Стройнадзора области, и органы муниципального контроля.

    «Здесь – на территории города – мы обязаны не допустить такого», — добавил он.

    Напомним, 14 апреля стало известно о закрытии в Оренбурге ТЦ «Три кита», а 18 апреля была приостановлена работа «Мебельного базара». Причиной также послужили нарушения требований безопасности.

    Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека, более 40 из них дети. Трагедия произошла 25 марта.

    Автор: Алексей Громов
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