«Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна»: прокуратура Орска потребовала закрыть два ТЦ и кинотеатр

Оренбург, 19 апреля. Два торговых центра и кинотеатр закроют в Орске после масштабной проверки прокуратуры. Надзорные мероприятия провели после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как уточняет «РИА56», прокуратура Ленинского района города поставила вопрос о запрещении эксплуатации торгового центра «Универмаг», детского центра «Детвора», кинотеатра «Орск».

«Нам вторая «Зимняя вишня» не нужна», – заявил прокурор Оренбурга Андрей Жугин, подчеркнув, что о нарушениях пожарной безопасности в кемеровском ТЦ еще до трагедии знали и руководитель Стройнадзора области, и органы муниципального контроля.

«Здесь – на территории города – мы обязаны не допустить такого», — добавил он.

Напомним, 14 апреля стало известно о закрытии в Оренбурге ТЦ «Три кита», а 18 апреля была приостановлена работа «Мебельного базара». Причиной также послужили нарушения требований безопасности.

Жертвами пожара в Кемерово стали 64 человека, более 40 из них дети. Трагедия произошла 25 марта.