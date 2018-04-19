Путин поздравил нового главу Кубы с избранием

Москва, 19 апреля. Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мигелю Диас-Канелю в связи с его избранием на пост председателя государственного Совета Кубы, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Москва готова к тесной работе по дальнейшему укреплению стратегического партнерства России и Кубы. Владимир Путин выразил уверенность, что под руководством Мигеля Диаса-Канеля страна будет двигаться к целям, поставленным Кубинской революцией. Российский лидер также считает, что островное государство выйдет на новый уровень социального и экономического развития.

Путин подчеркнул, что Москва высоко ценит отношения с Гаваной, поскольку они строятся на традициях давней дружбы и уважения. РФ заинтересована в конструктивном диалоге и разноплановом сотрудничестве с республикой.