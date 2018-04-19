Логика России побеждает логику Америки и Китая: три образа будущего для мира

В обсуждениях удара по Сирии, нанесенного вооруженными силами США, Великобритании и (вроде бы) Франции, как правило, обсуждаются причины и следствия этого удара, но не его цели. Под «целями» здесь понимаются, само собой, не объекты, по которым было выпущено более сотни американских крылатых ракет, а те изменения в глобальном балансе сил, которых предполагалось достичь в результате данной «проекции силы».

Поскольку мировая военно-политическая ситуация определяется сегодня, прежде всего, динамикой процессов, происходящих в рамках «глобального треугольника» США—Китай—Россия, то следует, видимо, в первую очередь, разобраться с теми изменениями, которые произошли, происходят и, вероятнее всего, будут происходить между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Причем сразу в трех «системах координат», в трех взаимопересекающихся и взаимодействующих логиках: в логике конфликта, в логике сотрудничества и в логике развития.

США: логика конфликта

Здесь все предельно просто и понятно: любой конфликт между двумя сторонами «глобального треугольника», уменьшающий их потенциал, — совокупный и каждой стороны по отдельности — идет на пользу третьей стороне. Поэтому Китаю должен быть выгоден конфликт между Америкой и Россией, Америке — конфликт между Россией и Китаем, России — конфликт между Китаем и Америкой.

То есть, здесь всегда стоит помнить ту самую притчу о двух тиграх и мудрой обезьяне, которую так любил повторять «Великий Кормчий» Мао Цзэдун и которой руководствовался тогда еще сенатор Гарри Трумэн, когда заявлял 24 июня 1941 года в газете «Нью-Йорк Таймс»: «Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно больше...»

Видимо, в этой связи стоит напомнить, что Дональд Трамп шел на президентские выборы 2016 года как раз с идеей поменять приоритеты внешней политики официального Вашингтона, то есть сменить давление на Россию давлением на Китай. В то время как Хиллари Клинтон декларировала, напротив, усиление и углубление конфронтации Америки с Россией.

С этой точки зрения, победа Трампа была (или могла быть) выгодна России. Отсюда «Трамп — русский шпион» и т. д. — в логике конфликта подобный вывод очевиден и не требует каких-либо дополнительных доказательств.

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То, что происходило, происходит и, видимо, будет происходить в США при президенте Трампе, заставляет сделать вывод о том, что американские «элиты» мыслят и действуют исключительно в логике конфликта, поскольку результирующим вектором их противоборства между собой стала «война на два фронта»: одновременно против России и против КНР.

Цель логики — победа над врагом. Метод — война. Диагноз — сбой логики.

Китая: логика сотрудничества

В феврале 2017 года, выступая на Давосском экономическом форуме, Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о том, что «глобализация по-американски» закончилась, США в лице президента Трампа отказываются от принципов свободной торговли, а официальный Пекин их полностью поддерживает, тем самым предлагая всему миру перейти к «глобализации по-китайски».

К сожалению для лидера Поднебесной, его предложение, что называется, «повисло в воздухе», поскольку за ним не стояли ни авианосные ударные группы, ни доминирование в международном медиа-пространстве, ни «всеобщая мера стоимости» в виде доллара Федеральной резервной системы, ни понятный остальному миру и хотя бы частично приемлемый для него «образ будущего».

По сути, Китай заявил не о своих претензиях на лидерство, а о том, что прежний modus vivendi его полностью устраивает, и он желает сохранить все, как было — пусть даже без участия США, что по определению невозможно. См. выше — про авианосцы, пиар, доллар и технологии, умноженные на Голливуд.

Официальный Пекин мыслит и действует в логике сотрудничества, стремится «дружить со всеми, везде и всегда», но обязательно — с положительной суммой прежде всего для себя. Сталкиваясь с логикой конфликта, логика сотрудничества, можно сказать, умножается на ноль, проводя недопустимую для нее операцию, что мы и наблюдаем сегодня в категорическом «схлопывании» огромного количества китайских проектов: от Никарагуанского канала до «зоны Великого Шелкового Пути».

Цель логики — обогащение. Метод — производство и торговля. Диагноз — «зависание» логики.

Россия: логика развития

Возможно, это покажется странным, но логику развития исповедует вроде бы экономически слабая, технологически как бы отсталая, социально не совсем справедливая и идейно весьма консервативная — во всяком случае, по сравнению со своими стратегическими «партнерами»/оппонентами по «глобальному треугольнику», — Россия. Казалось бы, парадокс. Или даже нонсенс.

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Но, тем не менее, это так. Если посмотреть на хорошо известный график Мэдисона/Илларионова, на котором представлено отношение ежегодного среднедушевого ВВП Российской империи/Советского Союза/Российской Федерации к аналогичному показателю США (который тоже не был линейным все это время), то налицо характерная картина «взлетов и падений», причем удивительным образом каждое падение нашей экономики приходилось на период, когда жители РИ/СССР/РФ пересекали «заколдованную» отметку в 40% от американского среднедушевого ВВП.

С провалами здесь все ясно — неясно с подъемами. Трижды за сто лет пережить катастрофу (а сокращение подушевого ВВП более чем вдвое — несомненная катастрофа) и трижды подняться из нее невозможно без следования логике развития.

Вот и в федеральном послании президента Владимира Путина от 1 марта 2018 года, которое в США и на Западе восприняли как демонстрацию военной угрозы (все было сделано по рецепту Штирлица из «Семнадцати мгновений весны»: «Запоминается последняя фраза»), на самом деле провозглашалась концепция ускоренного развития — уже под прикрытием и с использованием высокотехнологичных военных разработок. Что, как говорится, в корне меняет дело.

Цель логики — созидание и безопасность. Метод — творчество. Диагноз — должно работать.