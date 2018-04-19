Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США — Захарова

Москва, 19 апреля. Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В МИД РФ назвали безответственным шагом Вашингтона высылку 60 российских дипломатов, а также закрытие генконсульства РФ. Дипломат Мария Захарова напомнила, что резиденция генконсула принадлежит России.

«Нам предписано было покинуть это здание до 24 апреля, после чего оно добавится к пяти другим дипломатическим объектам, которые были незаконно отобраны американцами вопреки правам собственности», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова подчеркнула, что США обязаны вернуть всю недвижимость России. Напомним, что 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Британие выслал 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников дипмиссии РФ при ООН. Россия ответила предприняла ответные шаги.