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Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США — Захарова
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    Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США — Захарова

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    Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США — Захарова

    Москва, 19 апреля. Вашингтон обязан вернуть всю российскую недвижимость в США, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    В МИД РФ назвали безответственным шагом Вашингтона высылку 60 российских дипломатов, а также закрытие генконсульства РФ. Дипломат Мария Захарова напомнила, что резиденция генконсула принадлежит России.

    «Нам предписано было покинуть это здание до 24 апреля, после чего оно добавится к пяти другим дипломатическим объектам, которые были незаконно отобраны американцами вопреки правам собственности», — отметила представитель внешнеполитического ведомства.

    Захарова подчеркнула, что США обязаны вернуть всю недвижимость России. Напомним, что 26 марта Вашингтон в знак солидарности с Британие выслал 60 дипломатов, в том числе 12 сотрудников дипмиссии РФ при ООН. Россия ответила предприняла ответные шаги. 

    Автор: Ирина Селезнева
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