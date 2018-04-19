Как СМИ Болгарии шокировали весь мир. Колонка Владимира Тулина

Болгарский интернет-таблоид DailyPress 18 апреля опубликовал новость под названием «Срочно из Сирии: Третья мировая война началась, русские потопили корабль «Дональд Кук», в которой сообщили, что русская противокорабельная ракета потопила американский корабль, российские и сирийские СМИ опубликовали видео полностью разрушенного судна, а США послали в Сирию 400 самолетов.

Ее может посмотреть любой желающий, и она понятна даже для тех, кто не знает болгарский язык, хотя, вероятно, скоро будет убрана.



Любопытны отзывы под новостью на сайте. Большинство возмущается тем, что печатают такие опасные глупости, другие просят опубликовать видео, чтобы порадоваться, а кое-кто абсолютно серьезно утверждает, что корабль наверняка потопили сами американцы для очередной провокации против России.

При этом сам DailyPress сообщает о себе на своем сайте, что «он является единственным правдивым электронным таблоидом в Болгарии». Несмотря на такие смелые заявления, большой популярностью это интернет-издание не пользовалось, точнее, наоборот: о нем мало кто вообще что-то слышал.

И вот сегодня, благодаря провокационной новости о начале мировой войны, которая шокировала множество СМИ далеко за пределами Болгарии, настал его звездный час — рейтинг популярности показал резкий скачок. Правда, это только на один день, а потом за интернет-таблоидом DialyPress навсегда закрепится репутация источника опасной лжи, со всеми вытекающими для таблоида неприятными последствиями.

Впрочем, не всегда болгарские СМИ повергали Европу в трепет таким грубым и глупым способом. 22 декабря 1991 года по болгарскому телевидению шла юмористическая программа «Ку-Ку». Неожиданно она прервалась, и было объявлено, что выступит подполковник Колев из штаба гражданской обороны.

Подполковник заявил: «Прошедшие бедствия, в том числе и война в Персидском заливе, показывают, что наше население недостаточно подготовлено к аварии на атомной электростанции «Козлодуй». И это касается как поведения и действий населения в близкой от АЭС зоны, так и в остальной части страны».

Его выступление тоже прервалось, и стали показывать отрывок из старого учебного фильма по гражданской обороне.

В нем диктор объявляет: «Сегодня в 10 часов произошла авария на АЭС. Населению необходимо немедленно укрыться в помещениях, загерметизировать подручными материалами щели возле окон и дверей, наложить защитные маски на лицо, подготовить багаж к эвакуации и ждать дальнейших указаний».

Затем было показано интервью с председателем комиссии по ядерной энергетике при президенте Болгарии Цветаном Бончевым, который заявил, что радиационная обстановка в стране нормальная, а журналисты вечно спекулируют с темой аварии на ядерных объектах и запугивают население в поисках сенсаций.

Следом были показаны видеорепортажи из совета министров и Народного Собрания Болгарии. В них журналистки сообщили, что тут проходят внеочередные закрытые заседания, а министры и депутаты пришли на них с озабоченными лицами, и все отказались от интервью.

После этого была показана съемочная группа, которой военнослужащий не разрешает проехать дальше по дороге, отказывается отвечать на вопрос о причине этого, а потом пытается помешать видеосъемке, вырывая камеру. Потом журналистка сообщила, что и по другим дорогам им не удалось подъехать к АЭС «Козлодуй», так как военные пропускают только бронетранспортеры и бетоновозы.

Видеорепортаж прервался сообщением об экстренном обращении к народу президента Болгарии доктора Желю Желева. Раздался голос президента: «Дорогие сонародники, вопреки создавшемуся положению не должно быть места для паники, потому что с вами все еще...»

Тут на экране появилась кукла, которая закончила фразу президента словами «программа «Ку-Ку» и сообщила, что все, что они видели, было шуткой, которая, надеюсь, понравились телезрителям.

Трудно сказать понравились ли эти шутки, но эффект они произвели колоссальный. Крупнейшие мировые информационные агентства и телевизионные каналы, такие как Reuters, Agence France-Presse, ZDF официально объявили, что на болгарской АЭС «Козлодуй» произошла авария, как на Чернобыльской АЭС. Во многих странах Западной Европы были приведены в повышенную готовность службы гражданской защиты населения. Интересно, что там же стали появляться и сообщения о появившихся аномалиях в радиационном фоне.

Прошло уже 27 лет, но эта программа «Ку-Ку» до сих пор остается самой памятной телевизионной передачей в Болгарии. Подобно тому, как в России часто вспоминают телевизионную трансляцию балета «Лебединое озеро» 19 августа 1991 года.

Эти случаи с болгарскими СМИ доказывают, что они действительно являются четвертой властью, но, к сожалению, как и другие власти, не всегда они бывают правдивыми, хорошими и добрыми.