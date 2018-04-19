Ложь и абсурд: украинский политолог жестко высмеял Порошенко за антироссийскую запись в Twitter

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз обвинил Россию в антиукраинской деятельности. На этот раз Порошенко прямо заявил, что РФ якобы «ведет подрывную войну против Украины на всех фронтах». Это заявление украинский президент «подкрепил» информацией, что более четырехсот терактов, предотвращенных СБУ за последние годы, якобы имели «российский след».

«Значительная часть террористов, планировавших подрывную деятельность, проходила подготовку в тренировочных лагерях на территории РФ», — написал Порошенко в своем Twitter, и эти его измышления жестко высмеял украинский политолог и историк Владимир Корнилов.

Росія веде підривну війну проти України на всіх фронтах. СБУ за 3,5 останніх роки попередила більше 400 спроб терористичних атак в різних регіонах України. Значна частина терористів, які планували підривну діяльність, проходили підготовку у тренувальних таборах на території РФ — Петро Порошенко (@poroshenko) April 19, 2018

«Это не первое и не последнее подобное заявление, — отметил Корнилов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы помним, как господин Порошенко заявлял, что убийцы [экс-депутата Госдумы Дениса] Вороненкова якобы «проходили подготовку в лагерях на территории России». Видимо, к террористам, прошедшим подготовку на территории России, Порошенко отнес и Надежду Савченко, которую сейчас судят как раз за попытку терроризма. То есть ясно, что подобные заявления генерируются на Украине с определенной периодичностью. Сначала все шумят, все обсуждают. Потом проходит насколько недель или месяцев, и все спрашивают: а где же все эти террористы, где же раскрытые дела, где судебные процессы? Ничего этого нет, но никто особо не рефлексирует, и рождается новое абсурдное заявление, наподобие свежей записи в Twitter Порошенко».

По словам Корнилова, таких мифических «российских террористов»-невидимок на Украине уже легион.

«Если сложить все заявления СБУ и украинских лидеров по поводу «пойманных» на территории Украины «офицеров ГРУ и ФСБ» и «российских диверсантов», то по идее в украинских тюрьмах должно быть уже несколько дивизий «сотрудников ГРУ и ФСБ». Но вы же понимаете, что все это ложь», — подчеркнул собеседник ФАН.

По словам политолога, вся эта шпиономания, захватившая Украину, имеет исключительно предвыборные цели — на будущий год Петр Порошенко намерен попытаться переизбраться на пост президента.