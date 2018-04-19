Московский суд вернул отцу Цоя права на песни сына

Москва, 19 апреля. Суд Москвы вернул отцу музыканта Виктора Цоя, Роберту, права на песни сына.

Такое решение в четверг принял Басманный суд столицы, удовлетворивший иск Цоя-старшего о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» прав на музыкальные произведения рокера. Сделку от 16 января 2017 года в результате признали недействительной на том основании, что при подписании договора Роберта Цоя обманом ввели в заблуждение.

Также был аннулирован и договор 2011 года. Отметим, в прошлом году аналогичный иск подавал сын Виктора Цоя, Александр. Его соглашение с «Музыкальным правом» также признали недействительным.

В июне в России выйдет в прокат фильм «Лето», основанный на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя. Как напоминает «Вечерняя Москва», картина включена в основную конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля.