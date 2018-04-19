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Московский суд вернул отцу Цоя права на песни сына
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    Московский суд вернул отцу Цоя права на песни сына

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    Московский суд вернул отцу Цоя права на песни сына

    Москва, 19 апреля. Суд Москвы вернул отцу музыканта Виктора Цоя, Роберту, права на песни сына. 

    Такое решение в четверг принял Басманный суд столицы, удовлетворивший иск Цоя-старшего о расторжении договора на передачу компании «Музыкальное право» прав на музыкальные произведения рокера. Сделку от 16 января 2017 года в результате признали недействительной на том основании, что при подписании договора Роберта Цоя обманом ввели в заблуждение.

    Также был аннулирован и договор 2011 года. Отметим, в прошлом году аналогичный иск подавал сын Виктора Цоя, Александр. Его соглашение с «Музыкальным правом» также признали недействительным.

    Московский суд вернул отцу Цоя права на песни сына

    В июне в России выйдет в прокат фильм «Лето», основанный на малоизвестных фактах биографии Виктора Цоя. Как напоминает «Вечерняя Москва», картина включена в основную конкурсную программу 71-го Каннского кинофестиваля.

    Автор: Федор Веснин
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