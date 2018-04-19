Сирия: все боевики в Восточном Каламуне присоединились к перемирию и сложили оружие

Дамаск, 19 апреля. Все группировки боевиков в Восточном Каламуне присоединились к режиму перемирия и сложили оружие. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

После нескольких успешных наступательных операций Вооруженных сил Сирии в Восточном Каламуне боевики приняли условия капитуляции и подняли белый флаг. Боевики готовы передать тяжелое вооружение и технику правительственным силам, а также предоставить властям списки членов своих подразделений, чтобы воспользоваться амнистией.

По данным агентства, боевики, которые не хотят оставаться в Восточном Каламуне будут эвакуированы в другие районы Сирии.

Ранее стало известно, что более 1500 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», а также пять тысяч членов их семей покинули город Думейр в провинции Дамаск.