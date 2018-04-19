Меню
Новости Сирии
Сирия: все боевики в Восточном Каламуне присоединились к перемирию и сложили оружие
Политика
«Сколько Индия натерпелась»: Захарова напомнила Британии о колониальном прошлом
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: все боевики в Восточном Каламуне присоединились к перемирию и сложили оружие

    308

    Сирия: все боевики в Восточном Каламуне присоединились к перемирию и сложили оружие

    Дамаск, 19 апреля. Все группировки боевиков в Восточном Каламуне присоединились к режиму перемирия и сложили оружие. Об этом сообщает информационное агентство Muraselon.

    После нескольких успешных наступательных операций Вооруженных сил Сирии в Восточном Каламуне боевики приняли условия капитуляции и подняли белый флаг. Боевики готовы передать тяжелое вооружение и технику правительственным силам, а также предоставить властям списки членов своих подразделений, чтобы воспользоваться амнистией.

    По данным агентства, боевики, которые не хотят оставаться в Восточном Каламуне будут эвакуированы в другие районы Сирии.

    Ранее стало известно, что более 1500 боевиков группировки «Джейш аль-Ислам», а также пять тысяч членов их семей покинули город Думейр в провинции Дамаск.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    Украине приготовили новый виток мучений: в РПЦ отреагировали на создание «независимой» церкви

    17:46   19 Апреля 2018
    33
    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    Сирийцы на форуме в Ялте: Русские вступились за нас, и теперь мы намерены работать с вами

    16:57   19 Апреля 2018
    186
    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    Сирия: в МИД РФ рассказали о найденных в Думе дымовых шашках из Солсбери

    15:59   19 Апреля 2018
    1843
    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    В Госдуме рассказали, как России добиться в ВТО компенсаций в торговой войне с США

    15:41   19 Апреля 2018
    185