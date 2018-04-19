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Киев заявил, что два члена экипажа «Норда» обманом покинули Украину
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    Киев заявил, что два члена экипажа «Норда» обманом покинули Украину

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    Киев заявил, что два члена экипажа «Норда» обманом покинули Украину

    Киев, 19 апреля. Два члена экипажа задержанного украинскими пограничниками российского судна «Норд» смогли выехать с Украины в Белоруссию. Об этом сообщил помощник председателя главы Государственной пограничной службы Украины, пресс-секретарь Олег Слободян на странице в социальной сети Facebook.

    Как стало известно, часть экипажа российского сейнера «Норд» планировали выехать, однако семерым в выезде было отказано. Два члена экипажа «Норда» выехали с Украины в Белоруссию около шести часов утра в четверг, 19 апреля.

    «Государственная пограничная служба Украины сообщает, что 19 апреля около 6.00 двое граждан Украины, членов судокоманды СЧС «Норд», обманным путем выехали из Украины в Белоруссию», — написал Слободян.

    Напомним, украинская погранслужба задержала зарегистрированное в Крыму российское судно «Норд» 26 марта. Моряки задержаны по обвинению в нарушении государственной границы и незаконной ловле рыбы. Стоит отметить, что все члены экипажа имеет российское гражданство.

    Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что необходимо принять все возможные меры, чтобы вернуть членов экипажа, которые являются гражданами России, и освободить их от незаконных действий украинских пограничников.

    Автор: Дарья Смолина
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