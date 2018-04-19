Захарова отказалась участвовать в политическом шоу CNN после фейка с сирийским мальчиком

Москва, 19 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что отказалась принимать участие в политическом шоу Кристиан Аманпур на телеканале CNN и ждет от журналистки официальных извинений.

Захарова напомнила, что в 2016 году Аманпур пришла на интервью с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и принесла с собой фотографию сирийского мальчика Омрана Дакниша в качестве доказательства «издевательства сирийских войск над детьми» в Алеппо.

Спустя несколько месяцев, журналисты нашли этого мальчика — он был жив и здоров, а его отец назвал историю с фотографией фейком. На самом деле Омран пострадал вовсе не из-за сирийских бомб, а в результате действий поддерживаемых Западом боевиков. По словам Захаровой, МИД РФ несколько раз обращался к CNN с требованием принести извинения, однако этого так и не было сделано.

«Знаете, сколько писем мы отправили на телеканал CNN для того, чтобы хоть как-то получить объяснения или хотя бы извинения от госпожи Аманпур за то, что она использовала интервью с министром Лавровым для манипуляции общественным сознанием? Ноль ответа», — отметила официальный представитель МИД РФ.

Отметим, что аналогичная ситуация сложилась в сирийской Думе, где организация «Белые каски» сняла постановочное видео, изобразив сирийского мальчика Хасана Диаба в качестве «жертвы химатаки». Впоследствии журналисты нашли мальчика и опросили его семью. Выяснилось, что ребенок снялся в ролике «Касок» только из-за еды. Ему предложили рис, финики и печенье, пишет «Ридус».