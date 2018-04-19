Басурин: Киев и НАТО готовят «химатаку» на ВСУ в Донбассе по сирийскому сценарию

Донецк, 19 апреля. Разведка ДНР получила информацию о подготовке Киевом инсценировки химической атаки, чтобы впоследствии обвинить республики Донбасса, заявил замкомандующего республики Эдуард Басурин.

Командование ВСУ вместе с советниками НАТО планирует организовать химатаку своих войск, чтобы обвинить ДНР и ЛНР, сообщили в оборонном ведомстве Донецкой республики.

«Постановка будет осуществлена по «сирийскому сценарию», который использовался в Думе, где инсценировку осуществила протеррористическая организация — «Белые каски»», — сказал Басурин.

Согласно данным разведки ДНР, подготовкой провокации занимается начальник отделения 74-го центра информационно-психологических операций Мельничук. Инсценировка химатаки призвана оправдать присутствие в Донбассе военных НАТО под видом миротворческого контингента.

Басурин подчеркнул, что республики не располагают химическим оружием и боеприпасами. Все попытки обвинить в нарушении Конвенции о химоружии являются ложными. Ранее в МИД РФ заявили, что фото с пострадавшими от химоружия в сирийской Думе являются подделкой.