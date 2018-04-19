Французский эксперт Жак Сапир: Я не вижу санкций, которые бы сдерживали развитие Крыма

Во время одной из сессий IV Ялтинского международного экономического форума Крым окрестили «Российской Калифорнией». Сравнение, казалось бы, привлекательное, но один из экспертов делового мероприятия в Ялте, руководитель центра исследований моделей индустриализации, Жак Сапир, пророчит Крыму даже более выгодное будущее. Своим видением развития российского полуострова он поделился с Федеральным агентством новостей.

— Жак, как вам идея сравнения Крыма с Калифорнией?

— Это интересная метафора, потому что у Калифорнии, как и у Крыма, есть проблемы с водоснабжением. Кроме того, этот штат является водоразделом между Севером и Югом на западном побережье Штатов. Но основное количество нелегальных иммигрантов живут и работают именно в Калифорнии, я думаю, будущее Крыма может быть намного лучше. Крым может быть лучше, чем «Российская Калифорния». Сейчас его развитие зависит от водоснабжения, энергоснабжения, транспортной инфраструктуры, совместной работы федерального и местного правительства.

— Как вам видится со стороны: в чем сильные и слабые стороны Крыма?

— Препятствия очевидны: Крым находится в слабой позиции, по сравнению с Россией, у него есть всего одна линия коммуникации — мост. Сложность развития — в его географии, она вынуждает его ориентироваться на туристическую индустрию. Из сильных сторон в Крыму — это его большой морской потенциал. Один из возможных вариантов развития — создать высокотехнологичный сектор вокруг Севастополя, развивать высшее образование. Развитие большой высокотехнологичной базы не подразумевает больших инвестиций, причем некоторые из них уже были сделаны — в инфраструктуру, коммуникации, развитие Интернета.

Это уже основа для стартапов в Крыму, посвященных сектору технологий. Еще один путь для Крыма — традиционно использовать его как санаторную, медицинскую базу. Это старая традиция, которую заложили еще в XIX веке, к моменту вхождения в состав России большинство санаториев оказались не в должном состоянии, так что потребуют больших инвестиций. Зато вокруг них можно развить не только реабилитационные центры, а еще специализированные предприятия, фармацевтику.

Я не эксперт в сельском хозяйстве, но, возможно, на крымской земле можно развивать «зеленое», биологическое земледелие, свободное от пестицидов и удобрений — и тогда это серьезный потенциал развития.

Можно еще развивать Крым как центр туризма, но для этого нужно еще больше вложиться в транспортную инфраструктуру. Да, мы все видели новый аэропорт, но требуется еще и быстрая система транспортировки, соединение Симферополя с Севастополем, Ялтой и рядом других городов. К тому же, Крым может стать частью туристической цепи городов российского побережья Черного моря — например, можно создать корабельный шаттл, который курсировал бы по Черному морю. Туристам других стран это было бы интересно.

— Чем привлекателен Крым для европейцев, скажем, французов, у которых и так есть свой Лазурный берег?

— У Крыма есть несколько неоспоримых преимуществ для развития туризма: мягкий и благоприятный климат, ландшафты и роскошные виды с крымских гор, затем, конечно же, море и курорты, расположенные около него. Все это в сумме дает отличный набор качеств для того, чтобы Крым выглядел очень привлекательным для туристов.

Есть кое-что еще, очень привлекающее французов в Крыму — это возможность увидеть колорит Среднего Востока без проблем, связанных с ним. Я имею в виду влияние Турции, историю южной линии России, черноморское побережье, колорит культуры крымских татар. В Крыму, как нам кажется, есть дух Востока. В то время, как Италия, Испания и другие южные регионы Европы нами уже хорошо изучены, Крым кажется нам чем-то новым, неизведанным.

— Вы посоветовали бы Крыму больше развивать туризм для среднего или высокого класса туристов?

— Знаете, если взять для примера наш Лазурный берег, у нас очень немного мест, ориентированных на людей из высших слоев общества. 90% береговой линии развивается как место туризма для людей среднего класса. Так что, по моему мнению, Крым намного больше выиграет, если будет ориентироваться на туристов среднего уровня.

— Каким вы видите дальнейшее развитие Крыма с учетом санкций, которые никто не торопится снимать?

— Я не вижу санкций, которые сильно сдерживали бы развитие Крыма. Санкции оказались не в силах предотвратить глобальное развитие России, и я не вижу санкций, которые мешали бы прямым инвестициям в Крым. Можно продолжать инвестировать в те секторы, которые не попадают под санкции. Я считаю, Крым может стать привлекательным для прямых российских и иностранных вложений. Можно было бы ввести здесь налоговые каникулы на 5-10 лет. Я не говорю о том, что Крым должен стать налоговым оазисом, но российское правительство так могло бы помочь привлечь инвестиции на полуостров. Так зачем говорить о санкциях, давайте просто работать и развиваться.