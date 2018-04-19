Азаров ответил Гройсману, назвав истинную проблему экономики Украины

Премьер Украины Владимир Гройсман назвал главную, по его мнению, проблему национальной экономики. Она заключается в большом размере внешнего долга Киева.

«Фактически суммарный долг сегодня — $65 с плюсом миллиардов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — сказал он.

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что не стоит придавать значения всем тем бессмысленным заявлениям, которые регулярно делают Гройсман и Порошенко.

«Гройсман как премьер-министр обязан был бы знать размеры долга, какие ресурсы необходимы для его своевременного обслуживания. Ему также следовало бы знать, что в 2019 году Украине предстоят очень серьезные выплаты по погашению кредитов», — перечисляет политик.

Также собеседник агентства назвал истинную проблему экономики Украины, и она заключается вовсе не в размере задолженности перед МВФ.

«Проблема в том, что разрушается экономика страны, осуществляется деиндустриализация Украины. То есть, страна год от года теряет возможность зарабатывать, в этом и заключается главная проблема. Если бы страна зарабатывала, и ее экспортные возможности росли, то какие бы проблемы возникли с погашением даже столь большого долга?» — продолжает Николай Азаров.

Он напомнил, что при предыдущей власти Украина была гораздо более успешным государством с экономической точки зрения. В 2012 году экспорт украинских товаров превышал 85 миллиардов долларов и приближался к 90 миллиардам.

«Какие бы у нас тогда возникли проблемы с выплатой, например, 10 миллиардов? Мы же рассчитывались с Россией за газ, обслуживали кредиты МВФ. То есть, в чем заключалась проблема из 90 миллиардов выделить 10 миллиардов на погашение долга? Сейчас экспорт страны упал до 40 с небольшим миллиардов долларов. Естественно, при таком резком падении экспорта с обслуживанием долга возникают проблемы. Надо понимать, что проблема долга вторична. А первична проблема развития экономики», — заключил Николай Азаров.

Ранее Гройсман заявил, что выход Украины из СНГ никак не скажется на экономическом состоянии страны. В ответ на это Николай Азаров отметил, что Гройсман попросту не думает, а говорит, что попало. При этом экс-премьер подчеркнул, что жителям Украины без разницы, чо чем именно заявляет Гройсман.