Захарова рассказала, как вещество BZ попало в пробы Скрипаля

Москва, 19 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что миссию РФ при Организации по запрещению химического оружия уведомили, что вещество BZ было добавлено в пробы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы подтвердить компетентность лаборатории.

По словам Захаровой, руководитель головной лаборатории сообщил, что прекурсор BZ был обнаружен в представленных пробах. Российский дипломат акцентировала внимание на то, что эксперты ОЗХО специально добавили прекурсор BZ в пробы, чтобы дополнительно убедиться в компетентности лаборатории. Об этом она рассказала на брифинге в четверг, 19 апреля.

«То есть, по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса еще какие-то вещества», — подчеркнула Захарова.

Захарова заявила, что «этот маховик уже запущен», проводят анализ пробы. При этом дипломат подчеркнула, что все делалось в сертифицированных лабораториях ОЗХО, которые уже не раз подтверждали свою квалификацию.