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Захарова рассказала, как вещество BZ попало в пробы Скрипаля
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    Захарова рассказала, как вещество BZ попало в пробы Скрипаля

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    Захарова рассказала, как вещество BZ попало в пробы Скрипаля

    Москва, 19 апреля. Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что миссию РФ при Организации по запрещению химического оружия уведомили, что вещество BZ было добавлено в пробы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы подтвердить компетентность лаборатории.

    По словам Захаровой, руководитель головной  лаборатории сообщил, что прекурсор BZ был обнаружен в представленных пробах. Российский дипломат акцентировала внимание на то, что эксперты ОЗХО специально добавили прекурсор BZ в пробы, чтобы дополнительно убедиться в компетентности лаборатории. Об этом она рассказала на брифинге в четверг, 19 апреля.

    «То есть, по делу мирового значения материалы отправляются в лабораторию, чью компетентность нужно подтвердить, добавив, так сказать, для интереса еще какие-то вещества», — подчеркнула Захарова.

    Захарова рассказала, как вещество BZ попало в пробы Скрипаля

    Захарова заявила, что «этот маховик уже запущен», проводят анализ пробы. При этом дипломат подчеркнула, что все делалось в сертифицированных лабораториях ОЗХО, которые уже не раз подтверждали свою квалификацию.

    «Поэтому любые тестовые мероприятия в случае со Скрипалями с учетом всей одиозности ситуации выглядят, по меньшей мере, странно и продолжают вводить всех в заблуждение», — заявила Захарова.

    Автор: Дарья Смолина
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