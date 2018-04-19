«Динамо» не хочет продавать Ташаева в «Зенит»

Москва, 19 апреля. Московское «Динамо» не намерено отпускать своего полузащитника Александра Ташаева в «Зенит».

По информации Федерального агентства новостей, клуб решительно настроен сохранить 23-летнего футболиста в своих рядах. Впрочем, как отмечает источник, если сумма, которую предлагает «Зенит» — в данный момент это 5 миллионов евро — будет значительно увеличена, сделка может и состояться. Ранее ряд СМИ сообщил, что «Динамо» хочет выручить с продажи Ташаева порядка 6 миллионов евро, однако в настоящий момент требования клуба достигли 8 миллионов.

Отметим, кроме «Зенита», в услугах Ташаева заинтересован столичный «Спартак», который делал предложение по футболисту зимой. Однако Ташаев продлил контракт с бело-голубыми. Соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2020 года. В текущем сезоне на счету футболиста 23 матча в чемпионате России, 6 голов и 6 голевых передач.